Minage : Riot Platforms investit 162 millions de dollars pour se préparer au prochain bullrun

Riot Platforms, une entreprise leader dans l'hébergement de machines de minage dédiées au Bitcoin (BTC), vient de signer un accord significatif avec la firme MicroBT Electronics Technology pour acheter près de 100 000 machines.

👉 Qu'est-ce que le minage de cryptomonnaies ?

La première commande, pour un total de 162,9 millions de dollars, permet à Riot Platforms d'obtenir 33 280 mineurs ASICs. Puisque l'accord prévoit la livraison des machines pour décembre 2023, leur installation ne se ferra pas avant le premier trimestre de l'année suivante.

Cet investissement augmentera significativement la puissance de hachage de l'entreprise en l'augmentant de plus de 35%, passant ainsi de 12,5 EH/s à 20,1 EH/s.

En parallèle, le contrat signé par les deux entreprises stipule la présence d'une option qui peut être exécutée totalement ou partiellement jusqu'au 31 décembre 2024. Cette dernière comprend l'achat de 66 560 machines de minage supplémentaires, aux mêmes conditions que la commande précédente.

Si Riot Plateforms installe l'ensemble de ces machines, son taux de hachage dépassera les 35 EH/s. Le hashrate total de la blockchain Bitcoin étant estimé autour des 380 EH/s, la société basée dans le Colorado pourrait représenter plus de 8% du hashrate mondial.

Toutefois, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. Puisque ce taux de hachage est en perpétuelle hausse, les parts de marché de l'entreprise pourraient être beaucoup plus basses. En seulement deux ans, le hashrate de la première blockchain au monde a été multiplié par 4.

👉 Comprendre le taux de hachage en seulement quelques minutes

Puisque les 33 000 machines commandées coutent 162 millions de dollars à Riot Platforms, le cout total de la commande pourrait dépasser les 450 millions de dollars si les 66 000 machines restantes sont acquises.

Pourquoi réaliser un tel investissement lors d'une période d'incertitude et de marché baissier comme aujourd'hui ? Selon le PDG de l'entreprise, Jason Les, Riot Platforms mise sur une hausse du prix du Bitcoin durant les deux années à venir pour rentabiliser ses achats :

« Ces nouveaux modèles font partie des mineurs les plus puissants et les plus efficaces jamais conçus pour l'exploitation minière de Bitcoin [...] Ces nouveaux mineurs augmenteront de 7,6 EH/s la capacité d'auto-extraction de Riot lorsqu'ils seront déployés et amélioreront encore l'efficacité de notre flotte déjà solide avant la prochaine réduction de moitié du Bitcoin. »