Minage de Bitcoins (BTC) : Comment Foundry USA a réussi à dompter la concurrence ?

Possédant le plus gros hashrate des acteurs du secteur du minage de Bitcoin, Foundry s'installe plus que jamais comme le leader de ce marché. Ensemble, mettons en lumière les raisons qui font du pool de minage américain, le chef de file de ce secteur si particulier.

Plus que jamais, Foundry USA se place en tant que leader du mining de cryptomonnaies

Dans le monde du minage de cryptomonnaies, un acteur basé aux États-Unis règne en maître : le pool de minage Foundry USA. La semaine dernière, la société américaine a tout simplement miné pour plus du tiers des blocs générés par le réseau Bitcoin.

Le 26 janvier, Foundry a même réussi l'exploit de miner 7 blocs d'affilée. Ainsi, pendant plus d'une heure, la société américaine « contrôlait » la production de blocs sur Bitcoin.

⚡ Pour aller plus loin – Découvrez comme le Bitcoin peut devenir un modèle de résilience numérique et environnementale pour les entreprises

Ce résultat constitue un exploit remarquable tant la taille de l'industrie du minage de cryptomonnaies, et plus particulièrement de Bitcoins (BTC), est importante. Toutefois, 2 acteurs se partagent régulièrement plus de la moitié des blocs Bitcoin minés : le chinois AntPool et l'américain Foundry.

Certes, le marché tend à se décentraliser, avec l'arrivée de nouvelles entités qui mettent les bouchés doubles pour grappiller des parts à ces 2 mastodontes. Cependant, la stratégie mise en place par Foundry ces derniers mois explique pourquoi elle se positionne en tant que chef de file du mining de cryptomonnaies.

Quelque temps avant le 4e halving en avril dernier, Foundry s'est lancé dans une course effrénée au plus grand hashrate. Sachant que la récompense pour le minage d'un bloc Bitcoin allait être réduite de moitié, mais que le cours du Bitcoin ne grimperait pas avant plusieurs mois, le pool de minage s'est concentré sur l'augmentation de son taux de hachage.

Ainsi, en janvier 2024, le hashrate de l'entreprise était estimé entre 120 et 160 exahash/seconde (EH/s). En ce début d'année, l'entreprise aurait réussi à atteindre un hashrate d'au moins 230 EH/s, ce qui correspondrait à une hausse comprise entre 60 et plus de 100 EH/s en seulement 12 mois.

Feel Mining : générez des revenus passifs avec vos cryptos

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La course au hashrate bat son plein depuis plus d'un an

Grâce à ce taux de hachage impressionnant, le pool de minage contrôle contrôlerait plus de 32 % du hashrate global. Assez loin derrière, AntPool aurait un hashrate semblable à celui de Foundery il y a un an, ce qui lui a permis de miner près de 17 % des blocs Bitcoin la semaine dernière.

Foundry est loin d'être la seule entreprise à avoir augmenté considérablement son hashrate. Par exemple, MARA disposait au début de l'année d'un taux de hachage de 53,2 EH/s, faisant d'elle, la 1re société de minage de cryptomonnaies à franchir la barre des 50 EH/s. Cela constituait d'ailleurs une hausse de 15 % du hashrate du groupe par rapport au mois de novembre 2024.

👉 À lire également – Russie : Le plus grand opérateur électrique s'apprête à adopter le minage de Bitcoin pour optimiser ses infrastructures

En parallèle, selon les analystes, les entreprises américaines comme Foundry ou encore MARA auraient su profiter de l'interdiction des cryptomonnaies en Chine pour grappiller des parts de marché aux sociétés basées dans l'Empire du Milieu. Malgré tout, ces entités à l'instar de ViaBTC, AntPool ou encore F2Pool, représente encore près de 55 % du hashrate global.

Ne ratez pas le bullrun, rejoignez nos experts sur Cryptoast Academy

Publicité

Source : Mempool.space

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital