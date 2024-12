MicroStrategy renforce son investissement avec 5 262 Bitcoins : la 7e semaine d'affilée

MicroStrategy poursuit ses investissements dans le Bitcoin. Avec 5 262 BTC ajoutés à ses avoirs, l’entreprise confirme encore un peu plus sa stratégie audacieuse de s’exposer massivement à la monnaie, une démarche qui inspire de plus en plus d’acteurs institutionnels à suivre le mouvement.