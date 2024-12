MicroStrategy investit 1,5 milliard de dollars en Bitcoin, quelques jours avant son entrée dans le Nasdaq 100

MicroStrategy poursuit sa stratégie d’acquisition massive de Bitcoin avec un nouvel investissement de 1,5 milliard de dollars, ajoutant 15 350 BTC à sa trésorerie. Cette annonce intervient quelques jours avant son entrée dans le Nasdaq 100, renforçant son statut parmi les acteurs influents de l'économie.

MicroStrategy n'arrêtera donc jamais d'acheter ?

Ce lundi, Michael Saylor a annoncé que MicroStrategy a acquis 15 350 nouveaux Bitcoins pour un total de 1,5 milliard de dollars, à un prix moyen de 100 386 dollars par BTC.

Il s’agit de la 6e acquisition en 6 semaines, portant le nombre total de Bitcoins achetés depuis le 11 novembre à 186 780. Profitant de la hausse du prix du BTC tout en y contribuant, ces achats ont coûté 15,1 milliards de dollars et valent désormais près de 20 milliards de dollars.

Avec ces récentes acquisitions, MicroStrategy devient la 3e entité mondiale détenant le plus de Bitcoins, avec un total de 439 000 BTC d’une valeur estimée à environ 47 milliards de dollars. Seuls BlackRock, le 1er gestionnaire d’actifs au monde, et le mystérieux Satoshi Nakamoto, créateur de Bitcoin, le surpassent.

Évolution des détentions de BTC de MicroStrategy au cours du temps

Sur la courbe ci-dessus, on observe un net changement de stratégie de la part de l'entreprise dirigée par Michael Saylor à mesure que le prix du BTC progresse. Une 1ère accélération des achats a eu lieu au mois de novembre 2023, lorsque le Bitcoin a franchi sa résistance majeure des 32 000 dollars, suivie d'une seconde au mois de novembre 2024, après avoir dépassé son précédent sommet de 74 000 dollars.

Ces acquisitions massives de BTC, bien qu’acclamées par une partie de la communauté Bitcoin, soulèvent des doutes et des inquiétudes quant à l’impact que Michael Saylor et MicroStrategy pourraient avoir sur la blockchain et la valeur de la monnaie.

En effet, la majorité de ces achats a été financée par plusieurs mécanismes d’endettement de l’entreprise. En cas de chute significative du prix du BTC, comme cela s’est produit à plusieurs reprises dans son histoire, MicroStrategy pourrait être contrainte de liquider ses réserves de BTC, exerçant ainsi une forte pression baissière sur son prix.

MicroStrategy entre le Nasdaq 100, quel impact pour le Bitcoin ?

C'est désormais officiel : lundi 23 décembre, MicroStrategy rejoindra le cercle très restreint du Nasdaq 100.

Qu'est-ce que le Nasdaq 100 ? Le Nasdaq 100 est un indice boursier venant des États-Unis qui regroupe les 100 plus grandes entreprises non financières cotées sur le Nasdaq, une des principales places boursières mondiales. En intégrant le Nasdaq 100, MicroStrategy sera aux côtés d'importantes sociétés comme Apple, Microsoft ou Amazon. Cet indice est souvent considéré comme un baromètre des performances des entreprises technologiques et de croissance.

L'entrée de MicroStrategy dans ce classement peut être vue comme une consécration pour Michael Saylor et sa stratégie d'allocation de trésorerie en Bitcoin.

Cet événement renforcera probablement la crédibilité de l'entreprise et, par ricochet, celle du Bitcoin. Il pourrait également inspirer d'autres entreprises à acheter des BTC, contribuant ainsi à asseoir davantage le statut de réserve de valeur du BTC.

Source : MicroStrategy

