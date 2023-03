Microsoft Edge : bientôt l'intégration d'un wallet pour les cryptomonnaies et les NFT ?

Selon Albacore, un utilisateur de Twitter connu pour révéler des fonctionnalités de logiciels avant leur sortie officielle, Microsoft prévoirait d'intégrer un portefeuille Web3 dans son navigateur Microsoft Edge. Le wallet permettrait d'acheter, stocker et transférer des cryptomonnaies ainsi que des tokens non fongibles (NFT) et prendrait en charge la blockchain Ethereum (ETH).