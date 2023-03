Web3 et sécurité : Ledger Extension est maintenant disponible sur Safari et iPhone

Ledger, le célèbre fabricant français de hardware wallets a lancé Ledger Extension. Cette application et extension de navigateur doit permettre d’augmenter la sécurité dans le Web3, en montrant exactement ce qu’il va se passer lorsqu’un utilisateur signe une transaction sur son portefeuille.

Ledger présente Ledger Extension

Alors que Ledger avait annoncé son extension de navigateur il y a près d’un an maintenant, celle-ci voit désormais le jour après une version bêta ouverte à 10 000 personnes. Initialement baptisée Ledger Connect, l'application a été renommée sobrement Ledger Extension :

Ledger Extension combines effortless connectivity & uncompromised security. It's Ledger's next step towards building ease-of-use on top of security. Unfurl to learn Ledger Extension's core features👇 Read more about Ledger Extension: https://t.co/1LNw779jJF pic.twitter.com/yHpAO5fRId — Ledger (@Ledger) March 16, 2023

Pour l’heure, Ledger Extension n’est disponible que sur iOS et Mac avec le navigateur Safari, et sera prochainement lancée sur Windows et les navigateurs construits sur Chromium, sans qu’une date de sortie ait été révélée pour le moment.

Par ailleurs, l’application fonctionne sur Ethereum (ETH) ainsi que Polygon, et prendra en charge, dans le futur, l’ensemble des blockchains compatibles avec l’Ethereum Virtual Machine (EVM) ainsi que Solana (SOL). En outre, Ledger Extension n’est fonctionnelle qu’avec les hardware wallets Ledger Nano X par connexion Bluetooth. La possibilité de l’utiliser avec une Ledger Nano S avec un câble USB-C viendra également dans un second temps.

Une extension pour augmenter la sécurité dans les environnements Web3

L’un des problèmes de nombreux portefeuilles Web3 est qu’ils ne montrent pas pleinement ce qu’il va se passer lorsqu’une transaction sera signée. À partir de ce postulat, il est plus aisé pour un acteur malveillant d’amener une cible à interagir avec un smart contract frauduleux, en faisant passer celui-ci pour une application légitime dans le but de voler des fonds.

Ledger Extension souhaite donc apporter une solution à cette problématique en montrant exactement à l’utilisateur ce qui l'attend lorsqu’il validera sa transaction, et ce aussi bien depuis l’extension de navigateur que depuis l’application sur smartphone.

Grâce à la fonctionnalité « Web3 Checks », un avertissement est envoyé en cas de suspicion d’interaction avec un smart contract malveillant, tandis que « Wallet Preview » doit indiquer précisément quels actifs entreront ou sortiront du portefeuille.

Ian Rogers, directeur de l’expérience de Ledger, a résumé la mission de ce nouveau produit, et avance également que la sécurité a souvent pu être négligée dans l’industrie :

« La Ledger Extension est emblématique de l’orientation de Ledger en 2023 : pour évoluer, nous devons simplement associer facilité d’utilisation et tranquillité d’esprit à une sécurité sans compromis. […] Ledger Extension résout l’un des plus gros problèmes du Web3 aujourd’hui : la connectivité. Elle rend l’interaction avec les applications et les plateformes plus facile et plus rapide que jamais, tout en restant sécurisée. »

Notons aussi que Ledger Extension sera également disponible pour être utilisé avec le Stax, le nouveau hardware wallet de la marque prévu pour cet été.

Source : Ledger

