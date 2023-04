Michelin et son célèbre Bibendum débarquent dans le Web3 avec une collection de 5 000 NFTs

La liste des entreprises prenant le virage du Web3 s'agrandit à nouveau. C'est au tour de Michelin et de son célèbre bonhomme Bibendum d'annoncer une collection de 5 000 tokens non fongibles (NFTs), baptisée « Michelin 3xplorer Club ». Celle-ci permettra à la communauté d'accéder à des expériences exclusives et inédites en lien avec les différentes activités de Michelin.

Michelin lance « Michelin 3xplorer Club »

La célèbre entreprise française Michelin annonce son entrée dans le Web3 avec le lancement de « Michelin 3xplorer Club ». Cette collection sera composée de 5 000 tokens non fongibles (NFT) à l'effigie du célèbre Bibendum, mascotte de la marque depuis 1898. L'annonce a été officialisée le mardi 25 avril sur le compte Twitter du projet.

Michelin is proud and excited to offer a new digital adventure for all the food and adventure enthusiasts out there!

Depuis des décennies, Michelin se positionne à mi-chemin entre tradition et innovation dans divers secteurs d'activité : les pneus, les cartes routières, les guides de voyages et la cuisine. L'entreprise française fait une nouvelle fois preuve de son dynamisme et continue d'explorer de nouvelles contrées, comme nous l'a expliqué Teo Bertrand, Social Media Manager :

« Avec Michelin 3xplorer Club, nous nous sommes basés sur ce que fait Michelin. Nous accompagnons les gens à explorer le monde, grâce à nos pneumatiques, à nos cartes routières ou même à nos guides culinaires. Il était donc évident de s'engager dans cette nouvelle aventure du Web3 à leurs côtés. »

D'un point de vue technique, la collection sera composée de 5 000 NFTs sur la blockchain Ethereum (ETH). Le prix unitaire et la date de lancement n'ont pas encore été officiellement divulgués, bien que l'équipe nous ait précisé que le mint devrait avoir lieu aux alentours du 15 juin.

Vivre l'expérience Michelin de l'intérieur

Interrogé sur les motivations de Michelin à lancer cette nouvelle initiative ambitieuse, Teo Bertrand a expliqué que « le Web3 est le lieu de rencontre idéal pour construire le futur de la relation entre la marque et sa communauté ». Plus concrètement, il nous explique que les détenteurs d'un NFT pourront avoir accès à des expériences exclusives et vivre de l'intérieur les activités de Michelin.

Chaque mois, des défis et des tirages au sort animeront la communauté pour leur faire vivre de l'intérieur l'un des nombreux évènements dont Michelin est partenaire :

« Notre communauté pourra participer au centième anniversaire des 24 heures du Mans avec l'équipe Michelin Motorsport, venir sur les Grand Prix et vivre un accès VIP aux côtés de l'équipe Michelin, rencontre les pilotes, etc. De la même manière, la cérémonie de remise des étoiles est fermée au public mais sera ouverte à certains membres de la communauté. »

De plus en plus, le Web3 est vu comme une nouvelle manière de nouer un lien entre la communauté et la marque. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquels le Michelin 3xplorer Club ne s'adresse pas uniquement à un public familiarisé avec le Web3, comme nous l'a précisé Teo Bertrand :

« Nous voulons élargir le champ en allant toucher une cible Web2, ayant envie de participer aux expériences uniques de Michelin et n'étant pas nécessairement au fait des innovations du Web3. Notre défi sera d'être pédagogues dans notre approche auprès d'eux. »

