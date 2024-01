Michael Saylor vend ses parts de MicroStrategy pour s'acheter plus de Bitcoins (BTC)

Michael Saylor, président exécutif de MicroStrategy, a récemment soumis un dossier à la Securities and Exchange Commission (SEC) annonçant la vente d'une part significative de ses actions MicroStrategy. Cette démarche, impliquant la vente de 310 000 actions MSTR pour une valeur de 216 millions de dollars, soulève plusieurs questions. Quelles motivations l'ont poussé à prendre cette décision, et cette dernière aura-t-elle un impact sur l'entreprise ?

Michael Saylor vend des actions MicroStrategy

Le président exécutif de MicroStrategy, Michael Saylor, a décidé de vendre une partie de ses actions de l'entreprise, représentées par le ticker MSTR.

Dans un document déposé le 2 janvier 2024 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC), Michael Saylor a indiqué qu'il comptait vendre 310 000 des 400 000 options d'achat d'actions MSTR qui lui ont été attribuées en 2014, et qui expirent en avril 2024 si elles ne sont pas utilisées.

Lors de la conférence de 4e trimestre de MicroStrategy, Michael Saylor a annoncé qu'il vendra quotidiennement 5 000 actions MSTR pendant les 4 prochains mois, soit un total de 310 000 actions, équivalant à environ 216 millions de dollars.

Depuis 2014, la valeur de l'action MicroStrategy a considérablement augmenté, en grande partie grâce aux investissements de l'entreprise dans Bitcoin. Effectuant son premier achat de BTC en 2020, MicroStrategy détient actuellement 189 150 BTC, ce qui représente 0,9 % de tous les Bitcoins en circulation.

L'action MSTR est devenue un moyen pour de nombreux investisseurs et institutions d'obtenir une exposition au cours du Bitcoin en l'absence d'un ETF Bitcoin spot, cette dernière étant corrélée au cours du BTC.

Cours de l'action MicroStrategy (MSTR) depuis 2014

Bien que la vente de 310 000 actions de MicroStrategy, une opération qui représente presque 2 % de l'offre totale, puisse effrayer certains investisseurs, le cours de l'action MSTR ne semble pas avoir été affecté, atteignant même un plus haut depuis novembre 2021 à 727 dollars par action.

Cette résilience peut s'expliquer par la forte dynamique dans laquelle se trouve le marché des cryptomonnaies depuis début 2023. Une année où Bitcoin à gagné plus de 150 %, passant de 16 500 à 45 000 dollars. Parallèlement, l'action de MicroStrategy a même surperformé la reine des cryptomonnaies, enregistrant une hausse de plus de 330 % depuis son plus bas à 145 dollars.

D'un point de vue d'investisseur, il serait déraisonnable de ne pas encaisser de profit après une telle performance en si peu de temps. Cependant, est-ce la seule raison qui a poussé Michael Saylor à vendre ses actions ?

Pourquoi Michael Saylor choisit-il de vendre ses actions ?

Pendant la conférence de 4e trimestre de MicroStrategy, Michael Saylor a précisé qu'il vendait ces actions pour subvenir à ses besoins personnels et aussi pour acheter davantage de Bitcoins :

« Depuis presque une décennie maintenant, à ma demande, l'entreprise ne m'a versé qu'un salaire de 1 dollar et j'ai choisi de ne pas être éligible aux bonus au comptant. L'exercice de cette option me permettra de répondre à des obligations personnelles ainsi que d'acquérir du Bitcoin supplémentaire pour mon compte personnel. »

Ensuite, pour éviter de semer la panique parmi les actionnaires et de laisser penser qu'il ne croit plus dans l'avenir de l'entreprise, il a souligné son optimisme quant aux perspectives de MicroStrategy et rappelé qu'il reste un actionnaire important de MSTR.

Source : SEC

