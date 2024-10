Michael Saylor défavorable à l'auto-garde pour le Bitcoin : Vitalik Buterin critique sa position

Cette semaine, Michael Saylor a surpris l'écosystème crypto en se montrant plutôt défavorable à l'auto-garde. Le maximaliste Bitcoin et cofondateur de MicroStrategy a déclaré que les détenteurs de Bitcoin avaient tout intérêt à confier la garde de leurs cryptomonnaies aux grandes institutions financières comme BlackRock, JPMorgan ou encore Fidelity.

Michael Saylor a également suggéré que « les détenteurs de Bitcoins devraient confier leurs cryptomonnaies à des banques trop grandes pour faire faillite, conçues pour être les dépositaires d’actifs financiers » au lieu de les conserver sur des non-custodial wallets.

Rapidement, une large partie de la communauté crypto a critiqué les propos de Michael Saylor. En chef de file, Vitalik Buterlin qui a affirmé que « les commentaires de Michael Saylor étaient complétement fous ».

Pour le cofondateur d'Ethereum, « Bitcoin est plus menacé par les autorités à partir du moment où il est détenu par des "crypto-anarchistes" non réglementés qui ne cherchent pas à être en conformité avec la loi ». Vitalik Buterin a ensuite pris le temps d'expliquer pourquoi il était contre la position adoptée par Michael Saylor :

I probably did more than most to spread the "mountain man" trope (btw I consider those remarks of mine outdated; snarks and AA changed the tradeoff space completely), and I'll happily say that I think @saylor's comments are batshit insane.

He seems to be explicitly arguing for a…

— vitalik.eth (@VitalikButerin) October 22, 2024