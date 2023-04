MetaMask lance un service d'achat de cryptomonnaies en monnaies fiat

Annoncé hier, le service « Buy Crypto » permettra aux utilisateurs d’avoir accès à 90 cryptomonnaies, en connectant simplement leur portefeuille MetaMask.

We foxes at MetaMask 🦊 are excited to announce that our Buy Crypto feature now also resides in our Portfolio Dapp, providing a simple and smooth purchasing journey👌

🔗https://t.co/sEcCnQhbRB pic.twitter.com/UvaG2wMSpy

— MetaMask 🦊💙 (@MetaMask) April 10, 2023