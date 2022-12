Fiat déploie son premier showroom automobile dans le metaverse

L'entreprise Fiat, par l'intermédiaire de sa maison mère Stellantis, vient de déployer un métaverse dédié à ses véhicules. Plus qu'une simple exposition en trois dimensions, le constructeur italien veut promouvoir ses modèles à travers une expérience virtuelle immersive.

Fiat déploie sa première boutique dans le metaverse

Le groupe Stellantis, maison mère de l'entreprise automobile Fiat, vient de déployer sa première expérience de boutique dans le metaverse.

Le constructeur italien veut dédier son espace virtuel à l'exposition de ses différents modèles automobiles pour proposer une nouvelle expérience à sa clientèle.

Développé en collaboration avec Touchcast et Microsoft, ce lieu permet aux clients d'observer, de chez eux, l'intérieur et l'extérieur des voitures exposées en trois dimensions.

De plus, ils peuvent changer la couleur du véhicule, varier les styles d'intérieurs, ou encore obtenir des informations techniques.

De plus, la présence d'un conseiller virtuel, rattaché à une personne réelle, donne la possibilité aux clients de poser leurs questions tout en améliorant l'efficacité commerciale de cette expérience.

La salle d'exposition virtuelle de Fiat, avec le modèle d'exposition et le conseiller

Ce metaverse étant pensé avant tout comme un espace de vente, ce dernier doit être accessible au plus grand nombre avec nos technologies du quotidien. En conséquence, aucun matériel de réalité virtuelle ou d'appareils spécialisés n’est nécessaire pour participer à l'expérience.

Maintenir les relations humaines à travers le numérique

Alors que le metaverse s'immisce progressivement dans les différents domaines d'activité, les usages développés dans ce secteur sont encore à leurs balbutiements.

Cependant, pour Olivier François, PDG de Fiat et responsable marketing de Stellantis, le metaverse constitue une alternative efficace pour réaliser un premier contact entre le client, le produit, et la marque.

De plus, la présence du conseiller dans l'espace virtuel est primordiale pour guider les clients à travers l'expérience, adapter les produits à leurs besoins, et ainsi obtenir un plus fort taux de conversion comme le souligne Oliver François :

« En bref, c'est notre façon de rendre l'expérience de nos clients personnalisée grâce à l'interaction avec une personne, laquelle s'aligne avec notre mission sociale de répondre au besoin actuel des individus pour une vie plus agréable. »

Pour autant, ce metaverse n'a pas l'intention de remplacer les concessionnaires : l'expérience virtuelle du client est complétée par un rendez-vous physique chez un concessionnaire pour tester le véhicule en physique.

Source : Stellantis

