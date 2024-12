MARA Holdings chauffe désormais 80 000 personnes grâce au minage de Bitcoin en Finlande

Le minage de Bitcoin, souvent critiqué pour sa consommation énergétique, prouve une nouvelle son potentiel écologique. MARA Holdings exploite la chaleur dégagée par ses opérations de minage en Finlande pour chauffer plus de 80 000 personnes, illustrant une transition innovante vers un usage durable des ressources énergétiques.

Le minage de Bitcoin est désormais un outil indispensable à la transition écologique

Bien que la consommation d'énergie du Proof of Work de Bitcoin soit souvent perçue comme un défaut, c’est précisément ce mécanisme qui garantit la robustesse et la décentralisation de son réseau. Par ailleurs, son impact énergétique est bien moins significatif que ne le suggèrent certains médias traditionnels.

Certes, la consommation énergétique de Bitcoin dépasse celle de certains pays. Cependant, elle reste bien inférieure à celle d’activités courantes, telles que l’utilisation des sèche-linge aux États-Unis ou encore les illuminations et décorations de Noël.

De plus, les ordinateurs dédiés au minage de Bitcoin, comme tous les ordinateurs, convertissent presque toute l’énergie consommée en chaleur, elle aussi une ressource énergétique précieuse qui peut être réutilisée.

Récemment, MARA Holdings, la 1ère entreprise de minage des États-Unis, a annoncé que la chaleur excédentaire générée par ses fermes de minage de Bitcoin en Finlande est désormais utilisée pour chauffer plus de 80 000 personnes.

Cette initiative fait suite à leur annonce du mois de juin 2024 concernant une installation similaire en Finlande, permettant de chauffer plus de 11 000 résidents.

Au cours des derniers mois, Mara Holdings a beaucoup fait parler d'elle, notamment grâce à l’acquisition de plus de 40 000 Bitcoins financée par une levée de fonds d’un milliard de dollars.

Le développement de Mara Holdings en Europe de l'Est illustre le potentiel sociétal du minage de Bitcoin. Non seulement il propose une alternative monétaire et protège contre les dérives du système bancaire ou la censure gouvernementale, mais il offre également une source de chaleur plus durable et abordable pour les communautés locales.

Le minage de Bitcoin pour que la Finlande se rapproche de ses objectifs environnementaux

Le minage de Bitcoin pourrait jouer un rôle significatif dans l’atteinte des objectifs environnementaux de la Finlande pour 2030.

En réponse aux exigences de l’Union européenne, le pays s’est engagé à éliminer totalement l’utilisation de combustibles fossiles pour le chauffage des bâtiments, privilégiant les bio-huiles et d’autres solutions écologiques.

Pour soutenir cette transition, la Finlande propose une aide financière de 4 000 € pour remplacer les chaudières à fioul et de 2 500 € pour d’autres systèmes fonctionnant avec des énergies fossiles.

Malheureusement, le plan de financement actuel ne permet pas de remplacer toutes les chaudières à fioul. En effet, seuls 35 millions d'euros restent disponibles, suffisants pour remplacer environ 9 000 chaudières, alors que 130 000 étaient recensées en 2019.

Dans ce contexte, le minage de Bitcoin pourrait apporter une solution au défi que tente de relever le gouvernement finlandais, et ce, sans nécessiter l’utilisation de fonds publics.

Source : Yle

