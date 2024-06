11 000 personnes sont désormais chauffées grâce au minage de Bitcoin en Finlande

Marathon Digital, leader du minage de Bitcoin, utilise désormais la chaleur générée par ses opérations pour chauffer une communauté de 11 000 habitants en Finlande. Ce projet pionnier marque une avancée significative dans l'intégration du minage de Bitcoin au sein de l'industrie de l'énergie.

Marathon Digital chauffe une ville en minant du Bitcoin

Si Bitcoin a pu survivre à ses 15 premières années, c'est avant tout grâce à son mécanisme de consensus : la preuve de travail, ou proof of work (PoW) en anglais. En effet, ce dernier crée une compétition entre tous les participants qui, par simple recherche de profitabilité, augmentent la sécurité du réseau lui-même.

Les mineurs ont d'abord cherché à augmenter leur profitabilité en utilisant du matériel de minage plus efficient. La loi de Moore commençant à montrer ses limites, ces acteurs sont poussés à trouver d'autres leviers pour accroître leur productivité.

Une autre solution envisagée et expérimentée par les mineurs de Bitcoin est la réutilisation de la chaleur. Il est important de noter que tout ordinateur, qu'il soit utilisé à des fins de minage ou domestiques, transforme près de 100 % de son électricité en chaleur. Il s'agit simplement de la transformation d'une énergie, l'électricité, en une autre, la chaleur.

Au lieu de simplement dissiper cette chaleur qui n'est en fait qu'une énergie perdue, de nombreux acteurs de l'écosystème ont envisagé de l'exploiter, un procédé qui leur permettrait d'augmenter davantage leur rentabilité.

Après un 1er projet pilote dans l'État de l'Utah aux États-Unis, Marathon Digital, l'entreprise de minage étatsunienne la plus capitalisée, a récemment annoncé le lancement d'un projet plus ambitieux en Finlande.

Au mois de mai 2024, l'entreprise a inauguré une ferme de minage de 2 mégawatts dans la région de Satakunta, au sud-ouest de la Finlande, qui permet désormais de chauffer une communauté de 11 000 habitants.

In Finland, we launched a 2-megawatt pilot project to warm a community of 11,000 residents with recycled heat from digital asset computing. Take a look: pic.twitter.com/eIIlncxD3I — MARA (@MarathonDH) June 20, 2024

À cette occasion, Fred Thiel, le PDG de Marathon a déclaré :

« Ce projet pilote en Finlande est une étape critique dans notre stratégie d'expansion mondiale et d'innovation durable. Nous ne produisons pas seulement des actifs numériques ; nous chauffons des maisons et intégrons des pratiques durables dans notre modèle économique. Nous croyons que ce type d'innovation peut stimuler l'avancement de l'industrie du minage des actifs numériques et renforcer encore la position de leader de Marathon dans ce domaine. »

Alors que la pool de minage de Marathon ne représente que 2,83 % du hashrate total de Bitcoin, se positionner en tant que précurseur de la réutilisation de chaleur en Europe, pourra permettre à l'entreprise de davantage développer ses activités et s'emparer d'une plus grande part du hashrate global, tout en séduisant les industriels de l'énergie sensibles à la cause écologique.

Marathon s'ouvre un nouveau marché à plus de 200 milliards de dollars

Cette arrivée en Finlande marque les 1er pas de Marathon en Europe, et grâce à son expérience de 14 ans dans le secteur, l'entreprise pourrait bien s'imposer sur le continent.

Selon Future Market Insights, le marché du chauffage urbain devrait croître de 70 % d'ici 2033, passant de 198 milliards de dollars à 340 milliards. Une telle expansion pourrait permettre à Marathon de se développer davantage ainsi qu'à la réutilisation de la chaleur du minage de Bitcoin de s'immiscer dans le secteur de l'énergie.

De plus, un des derniers rapports de Marathon indique que la part d'électricité consommée par les data centers dans l'Union européenne représente environ 3 %, contre 1 à 1,5 % dans le reste du monde. Ce chiffre témoigne de l'importance de ce secteur en Europe, offrant des perspectives prometteuses pour l'industrie.

Source : Bitcoin Magazine

