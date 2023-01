Magic Eden : des NFT transformés en images à caractère explicite et de The Big Bang Theory

Hier, certains utilisateurs de la marketplace de tokens non fongibles Magic Eden ont eu la surprise de découvrir que les images de leurs NFT avaient été remplacées. Si certains ont eu droit à des scènes de la série The Big Bank Theory, d’autres ont vu les images d’origines éclipsées par des photos à caractères explicites.

De nombreuses collections ont été touchées sans distinctions apparentes. En réalité, il ne s’agit pas d’un hack de Magic Eden à proprement parler, et les NFT impactés sont bel et bien en sécurité.

Le problème venait d’un service tiers à la plateforme, sur lequel cette dernière stocke les images des NFT en cache, de manière à améliorer l’expérience utilisateur en les affichant plus rapidement. C’est ce fournisseur de services qui a été attaqué, et qui renvoyait donc les mauvaises images aux propriétaires de NFTs. Magic Eden explique qu’un correctif a rapidement été appliqué, et qu’il suffisait de rafraîchir son navigateur après-coup pour que tout revienne à la normale :

Hey guys our image provider, a 3rd party service we use to cache images, was compromised. Your NFTs are safe and Magic Eden has not been hacked. Unfortunately you might've seen some um, unsavory images. Make sure you do a hard refresh on your browser to fix it.

— Magic Eden 🪄 (@MagicEden) January 3, 2023