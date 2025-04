LVMH dégringole en Bourse suite à des résultats décevants – Les autres géants du luxe suivent

LVMH (MC) connaît une chute particulièrement forte ce mardi, l’action perdant 7 % à la mi journée. En cause, ses résultats pour le premier trimestre 2025, qui ont été moins bons qu’anticipés.

Le groupe Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE rapporte en effet des résultats nettement en dessous des attentes, alors qu’une reprise au dernier trimestre 2025 faisait espérer une prolongation du beau temps.

Les autres marques du luxe ont également été sanctionnées : Christian Dior a perdu 6 % ce matin, Kering a cédé 3,4 % et Hermès 2,5 %. On notait cependant une légère hausse à la mi-journée pour ces 3 valeurs.

Dans l’ensemble, les marques du luxe font face à une demande globale qui a chuté, dans un contexte d’inflation. La demande chinoise s’est effondrée en particulier, avec des consommateurs qui sont moins à même d’allouer de grandes sommes au luxe.

Dans son communiqué, LVMH souligne le contexte géopolitique tendu, qui contribue également à mettre l’entreprise en difficulté :

Dans un contexte géopolitique et économique perturbé, LVMH reste à la fois vigilant et confiant en ce début d’année

