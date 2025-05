L’UE revoit sa croissance à la baisse à 0,9 % en 2025, plombée par les droits de douane de Donald Trump

Bruxelles revoit sévèrement ses prévisions de croissance, anticipant un net ralentissement pour la zone euro en 2025. En cause : la politique commerciale offensive de Donald Trump, qui ravive les tensions transatlantiques et fragilise les exportations européennes, déjà en difficulté face aux géants américains et chinois.

Les droits de douane américains mettent un coup d’arrêt à la reprise

La Commission européenne a radicalement abaissé ses prévisions de croissance pour la zone euro, prévoyant désormais une progression du produit intérieur brut (PIB) limitée à 0,9 % en 2025, contre 1,3 % encore anticipés en novembre dernier. Pour 2026, la prévision est également revue à la baisse, à 1,4 % (contre 1,6 % auparavant). Ce pessimisme renouvelé est directement lié à l’impact des nouvelles taxes douanières imposées par Donald Trump.

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a imposé des droits de douane supplémentaires sur les importations européennes : 10 % sur la majorité des produits, et jusqu’à 25 % pour l’acier et l’automobile. De quoi fragiliser un continent déjà confronté à une croissance anémique. Les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs échappent à ces sanctions, mais cela ne suffit pas à protéger l’industrie européenne, particulièrement exposée aux exportations.

Valdis Dombrovskis, commissaire européen à l’économie, reconnaît un rythme modéré à venir, malgré les efforts de l'Europe :

L’économie européenne fait preuve de résilience dans un contexte de fortes tensions commerciales. La croissance sera soutenue par un marché du travail robuste et des salaires en hausse.

Pendant ce temps, Donald Trump assume totalement son bras de fer commercial. Sur son réseau Truth Social, il a exigé le 17 mai que le géant de la distribution Walmart « avale les taxes douanières » : « Je vais surveiller, et vos clients aussi. » Le directeur général du groupe, Doug McMillon, a répondu : « Compte tenu de l’ampleur des droits de douane, même aux niveaux réduits annoncés cette semaine, nous ne sommes pas en mesure d’absorber toute la pression ».

L’Allemagne en difficulté, la France relativement épargnée

L’Allemagne, première puissance industrielle de l’Union européenne, est la plus sévèrement touchée. Bruxelles ne prévoit plus aucune croissance pour elle en 2025, contre 0,7 % auparavant. Le pays enchaîne ainsi une troisième année de stagnation ou de récession, après −0,3 % en 2023 et −0,2 % en 2024.

La France s’en sort un peu mieux grâce à une économie moins dépendante des exportations industrielles, mais reste en net repli, avec une prévision ramenée à 0,6 % pour 2025, contre 0,8 % estimés à l’automne dernier. Néanmoins, la Commission européenne a également tablé sur une remontée du chômage à 7,9 % pour la France en 2025.

Ce coup dur que traverse l’Europe est encore plus inquiétant quand on compare avec la vitalité économique des États-Unis et de la Chine. L’Europe traîne deux boulets : sa dépendance à l’énergie, qui n’a fait que s’aggraver depuis la guerre en Ukraine, et un retard qui commence à peser lourd dans les domaines clés comme le numérique, la défense ou encore les cryptomonnaies.

Dans un rapport publié en 2024, Mario Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne, avait mis en garde contre « une lente agonie » si l’Union européenne n’investissait pas massivement dans l’innovation.

Source : Commission Européenne

