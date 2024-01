« Des losers », « ils ont l’air faibles » – le créateur des inscriptions Ordinals tacle les Bitcoin maximalists

L’arrivée des inscriptions Ordinals dans l’écosystème Bitcoin (BTC) a été un raz-de-marée en 2023. Les polémiques créées n’ont cessé d’être alimentées par les partisans des inscriptions d’un côté et les « maximalists » de l’autre, qui regrettent le changement apporté. Mais pour Casey Rodarmor, le créateur d’Ordinals, il ne sert à rien de lutter, comme il l’a fait savoir de manière particulièrement véhémente dans un article de blog.

Le créateur d’Ordinals tacle les Bitcoin maximalists sur son blog

Les inscriptions Ordinals sont-elles une évolution logique de Bitcoin ? Ou une trahison de la vision initiale de Satoshi Nakamoto ? Pour Casey Rodarmor, le créateur de cette technologie controversée, il ne sert à rien de lutter, les inscriptions sont là pour durer. Et selon lui, les Bitcoin maximalist qui critiquent sa découverte se trompent :

« Cette publication contient des conseils pour les Bitcoin maximalists idéologiques. […] En d’autres mots, comment ils peuvent arrêter d’être des losers. »

Le développeur critique avec un ton particulièrement incisif ceux qui considèrent qu’Ordinals est une trahison du socle idéologique sur lequel a été construit Bitcoin. Il estime que les plaintes font apparaître les personnes concernées et le réseau Bitcoin comme « faibles » :

« Croire de manière simultanée que le Bitcoin est l’argent d’Internet, et qu’il est inarrêtable, tout en pensant qu’avoir une bande d’idiots qui publient des JPEGs sur la blockchain est problématique, c’est une contradiction. »

« Vous devriez arrêter de vous plaindre »

Selon Casey Rodarmor, les inscriptions – l’équivalent des tokens non fongibles (NFT) pour Bitcoin – sont un faux problème :

« Étant donné que nous avons tous du travail à faire pour détruire les monnaies fiat, peut-être que vous devriez arrêter de vous plaindre de quelque chose que vous ne pouvez pas changer, et vous adapter à cette nouvelle réalité inconfortable : les NFT sont arrivés sur Bitcoin. »

Par ailleurs, le créateur d’Ordinals note que vouloir changer la manière dont le Bitcoin est adopté revient à vouloir censurer des transactions, ce qui va justement à l’encontre de l’idéologie portée par la cryptomonnaie :

« Essayer de censurer les inscriptions est exactement la même chose que d’essayer de censurer d’autres types de transactions. […] Vous n’y arriverez de toute manière pas, mais cela serait mieux si vous n’essayiez pas de convaincre les gens que cela est possible. »

Casey Rodarmor explique que selon lui, « les frais de transaction élevés sont la destinée de Bitcoin », et que le réseau a évolué naturellement. Résister ne sert donc à rien. Sa publication continue en tout cas de montrer que les Ordinals sont peut-être l’évolution la plus importante pour Bitcoin depuis sa création, tant ils suscitent des débats et des désaccords idéologiques.

