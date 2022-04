Lightning Network : le volume de paiements a progressé de +400% depuis 2021

Les paiements effectués avec le Lightning Network ont doublé

L’intérêt pour le Lightning Network (LN) semble avoir explosé au cours de l’année qui vient de s’écouler. Le rapport d’Arcane Research indique ainsi que relativement peu d’utilisateurs seulement avaient accès au LN à l’été 2021. En mars 2022, ce sont cependant plus de 80 millions d’entre eux qui ont accès à la solution de paiements sur une application installée.

Pour rappel, l’intérêt du Lightning Network est qu’il permet d’outrepasser les limitations du réseau Bitcoin. Grâce à lui, les utilisateurs peuvent envoyer une petite somme en BTC de manière instantanée, avec des frais réduits. Un créneau qui lui a permis d’attirer du monde : le volume de paiement du Lightning Network (en USD) a ainsi augmenté de +400% de 2021 à 2022 :

Figure 1 : évolution du volume traité par le Lightning Network

On note sans surprise qu’il y a eu un pic en novembre 2021, au moment où le Bitcoin atteignait son record absolu à plus de 69 000 dollars. Mais si l’on enlève les transactions des plateformes d’échange, la tendance reste la même selon Arcane Research :

« Si nous excluons les dépôts et retraits depuis et vers les services de trading, […] nous voyons que tous les autres paiements ont en réalité baissé en novembre, mais ont depuis progressé jusqu’à de nouveaux records. »

Cela montre donc que la progression de l’utilisation du Lightning Network n’est pas basée que sur des variations de prix du Bitcoin.

D’où viennent les nouveaux utilisateurs ?

Le rapport d’Arcane Research souligne que ces nouveaux utilisateurs sont entre autres liés à des projets ayant intégré le Lightning Network. En août 2021, il n’y avait que 100 à 150 000 utilisateurs du LN. Ce chiffre a bondi à partir d’octobre 2021 grâce notamment à deux facteurs. La plateforme Paxful a intégré le Lightning Network ce mois-ci. Et de manière encore plus notable, le Salvador a adopté le Bitcoin en tant que monnaie légale, et son portefeuille officiel repose sur le LN.

Depuis, il y a eu un second bond des utilisateurs, grâce à Cash App. L’application de paiement annonçait en effet en février dernier qu’elle intégrait désormais la solution de paiement du Lightning Network. D’où cette arrivée de nombreux utilisateurs, qui seraient désormais plus de 80 millions :

Figure 2 : évolution du nombre d’utilisateurs du Lightning Network

Selon le précédent rapport d’Arcane Research, le nombre d’utilisateurs pourrait atteindre 700 millions d’ici à l’année 2030.

Le Lightning Network de plus en plus présent dans l’écosystème élargi

Autre signe de cet intérêt renouvelé : les records de financement sont battus les uns après les autres, toujours selon Arcane Research.

« Le record du montant le plus élevé levé dans l’écosystème du Lightning Network a été battu deux fois ces derniers mois, avec OpenNode qui a levé 20 millions de dollars en février […] et Lightning Labs qui a levé 70 millions de dollars en avril. »

S’il fallait une preuve de plus du bouillonnement du projet, on a noté qu’il avait été particulièrement évoqué au cours de la conférence Bitcoin 2022, qui s’est tenu récemment à Miami. On y apprenait notamment que de grandes enseignes comme Walmart ou McDonald’s pourraient désormais revoir des paiements effectués avec le Lightning Network, grâce au portefeuille Strike.

Longtemps développé de manière plutôt discrète, le Lightning Network semble donc arriver de plus en plus sur le devant de la scène. Cela montre l’attractivité persistante du Bitcoin, mais aussi la nécessité absolue d’utiliser des solutions de scalabilité pour que ce dernier soit utilisé à grande échelle.

