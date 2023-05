La libération sous caution de Do Kwon refusée – Extradition à venir ?

L’ex-dirigeant de Terra (UST) est détenu au Monténégro depuis deux mois. Sa demande de libération sous caution a été récemment refusée, ce qui augure d’une extradition pour Do Kwon. Vers quel pays pourrait-il être dirigé ?

Affaire Terra : Do Kwon n’a pas obtenu de libération sous caution

Do Kwon a été arrêté le 23 mars dernier, alors qu’il tentait de prendre un avion à destination de Dubaï, et voyageait avec de faux documents d’identification. Depuis, les autorités du Monténégro sont en discussion avec les pays qui souhaitent récupérer l’ex-PDG de Terraform Labs, notamment les États-Unis et la Corée du Sud, dont il est originaire.

Initialement, il avait semblé que Do Kwon aurait pu être libéré contre une caution de 430 500 dollars. Un tribunal de première instance avait ainsi validé la procédure… Avant que l’instance supérieure ne la rejette hier. Do Kwon restera donc derrière les barreaux en attendant d’être extradé.

Initialement prévu pour un mois, son séjour au Monténégro a par ailleurs été prolongé. Les autorités locales souhaitent en effet juger le prévenu avant de le livrer à d’autres pays.

👉 Pour aller plus loin – Affaire Terra (UST) : Do Kwon savait-il que la plateforme allait s’effondrer ?

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Vers quel pays sera dirigé Do Kwon ?

Car plusieurs nations attendent de pied ferme l’ex-dirigeant de Terra. Sa Corée du Sud natale compte le juger, et il pourrait être condamné à plus de 40 ans de prison, soit la plus longue peine d’emprisonnement pour crime financier de l’histoire du pays.

Mais les États-Unis attendent également de pied ferme Do Kwon. Une action civile a été lancée par la Securities and Exchange Commission (SEC). Des procureurs fédéraux ont également affirmé leur intention de le poursuivre en justice.

Do Kwon va donc faire le tour de ses accusations, tout d’abord au Monténégro où il n’est détenu « que » pour la falsification de documents d’identité. Ensuite, c’est vraisemblablement la Corée du Sud qui recevra le détenu, le pays disposant de preuves plus complètes que les États-Unis.

À Séoul, l’ex-dirigeant de Terra a vu 176 millions de dollars de ses propres fonds saisis. Une goutte d’eau comparée au préjudice encouru pour les investisseurs : l’effondrement de l’écosystème Terra a fait s’envoler plus de 40 milliards de dollars subitement. Do Kwon sera donc vraisemblablement traité avec une grande fermeté par les autorités compétentes.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Cryptoast Research Notre service dédié aux investisseurs en cryptomonnaies. Obtenez des analyses en temps réel et optimisez votre portefeuille crypto.

Source : Bloomberg

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.