Ledger tente de rassurer sa communauté concernant son système de récupération de seed : cela suffira-t-il ?

La récente fonctionnalité « Ledger Recover » lancée par la société Ledger a suscité une vive polémique et a créé une certaine inquiétude au sein de sa communauté. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de récupérer leur seed phrase en cas de perte en la découpant en 3 parties chiffrées. Cependant, la communication de Ledger concernant cette nouvelle fonctionnalité a été vivement critiquée.

Ledger Recover crée la polémique

Depuis l'introduction de sa nouvelle fonctionnalité « Ledger Recover », la société éponyme peine à rassurer sa communauté quant au fonctionnement de cette dernière. Et pour cause, cette fonctionnalité permet en substance d'extraire la seed phrase de l'utilisateur, puis de la découper en 3 parties distinctes et chiffrées afin de pouvoir la reconstituer si cela s'avérait nécessaire. Une extraction qui en inquiète certains.

Exclusivement disponible sur le modèle Nano X (pour le moment), Ledger Recover permet ainsi à tout utilisateur le souhaitant de récupérer sa seed phrase en cas de perte de cette dernière. Comme l'explique la documentation de Ledger à ce sujet, il est nécessaire de vérifier son identité auprès des prestataires choisis par Ledger, à savoir Onfido et Electronic IDentification, pour accéder à ce service. De son côté, Ledger affirme ne conserver aucune information d'identité relative à ses clients utilisant cette solution.

Une fois son identité vérifiée, l'utilisateur devra approuver manuellement le processus via sa Ledger Nano X, et c'est tout. Si l'utilisateur en question souhaite un jour récupérer sa seed, il devra simplement faire vérifier son identité et connecter sa Nano X à Ledger Recover depuis son ordinateur.

Ledger assure que ce processus est ultra sécurisé, et que les parties découpées de la seed (via l'algorithme Shamir) sont entièrement chiffrées chez les prestataires de Ledger. Et surtout, elles sont transmises de façon totalement indépendante les unes des autres.

Un évident manque de communication

Indéniablement, la communication de Ledger aurait dû être meilleure quant à la sortie de Ledger Recover, et les commentaires négatifs qui continuent de pleuvoir sur les réseaux sociaux en sont la preuve. À l'origine de la controverse notamment, un tweet de Ledger datant du mois de novembre 2022 indiquant que les clés privées des utilisateurs ne pouvaient être extraites du « Secure Elements », la puce conçue par Ledger et fabriquée par STMicroelectronics.

Nov 2022: A firmware update cannot extract the private keys from the Secure Element — Ledger May 2023: Technically speaking it is and always has been possible to write firmware that facilitates key extraction — Ledger@Ledger, do you now understand the problem? pic.twitter.com/czG53SuCOu — olimpio (@OlimpioCrypto) May 17, 2023

Rapidement, les réseaux se sont enflammés, comme le prouve un post Reddit (plus de 1 000 votes positifs et 800 commentaires) d'un utilisateur en colère :

« Je n'arrive pas à croire ce que je lis, cela semble absolument fou pour un fournisseur de porte-monnaie matériel de vous encourager à sauvegarder votre seed phrase en ligne ET de leur donner votre passeport/identifiant - en particulier un fournisseur qui a déjà souffert d'une violation de données ! [...] Encore une fois, je n'en reviens pas. Outre le risque d'être à nouveau piraté, outre le fait que cela va à l'encontre du fait de ne jamais partager votre seed et de ne jamais la stocker en ligne, cela ouvre la porte à un tout nouveau niveau d'escrocs de la cryptomonnaie ! »

Le tweet de Ledger du 17 mai indiquant « qu'il avait toujours été possible de coder un firmware permettant l'extraction de clé » a depuis été supprimé. À la place, le support de Ledger réoriente sa communauté vers un long thread de Charles Guillemet, le CTO de Ledger, visant à expliquer le fonctionnement d'un hardware wallet.

Eric Larchevêque veut rassurer les utilisateurs

La polémique est telle qu'Eric Larchevêque, le co-fondateur et ancien PDG de Ledger a dû lui-même donner son avis (et confirmer le manque de communication de la société) dans un post sur Reddit :

« Je suis dévasté de venir sur ce subreddit, que j'ai créé il y a neuf ans, et de voir des images d'appareils Ledger en train de brûler, des insultes et beaucoup de colère. Honnêtement, je suis au bord des larmes. [...] Ma première démarche est de m'excuser en tant que cofondateur pour la façon dont ce lancement a été géré. [...] Pour moi, toute cette débâcle est un échec total en matière de relations publiques, mais absolument pas sur le plan technique. »

Il affirme par ailleurs que le modèle de sécurité de Ledger n'a absolument pas changé :

« La dure vérité, qui a été confirmée par de nombreux experts qui ont pris le temps de se pencher sur le sujet, est que rien n'a changé. Il ne s'est absolument rien passé. Le modèle de sécurité est le même qu'avant que vous ne connaissiez l'existence de Ledger Recover. [...] Ce qui a changé, c'est la perspective que certains d'entre vous avaient sur l'absence de confiance, qui s'est avérée beaucoup plus nuancée que vous ne le pensiez, et comme il s'agit d'un sujet très sensible, beaucoup sont devenus extrêmement furieux parce qu'ils avaient l'impression qu'on leur avait menti. »

Quoi qu'il en soit, Ledger insiste sur le fait que sa nouvelle fonctionnalité est tout à fait optionnelle, et que la seed d'un utilisateur n'ayant pas souscrit à ce service ne peut en aucune manière quitter la clé. Le cas échéant, les fractions de seed ne pourront être transférées sans l'accord donné manuellement par l'utilisateur. Ce qu'a d'ailleurs répété Charles Guillemet :

« En réalité, à l'intérieur d'une Ledger, il y a un élément sécurisé, et c'est ce dernier qui contient les clefs, le système d'exploitation et les applications. Le système d'exploitation a toujours besoin de la clef pour effectuer les signatures des opérations, mais tout ceci se fait avec le consentement de l'utilisateur. »

