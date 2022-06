Ledger et Cathay Innovation lancent un fonds de 110 millions de dollars à destination du Web3

Un fonds de 110 millions de dollars destiné au Web3

Le fabricant de portefeuilles numériques, Ledger, et la société de capital-risque, Cathay innovation, s’associent pour lancer un fonds de 110 millions de dollars à destination du Web3.

Nommé « Ledger Cathay Capital » le fonds a pour objectif d’investir dans les startup du Web3 en phase de démarrage (seed ou Serie A).

Les domaines de prédilection seront la finance décentralisée (DeFi), les infrastructures, les technologies de propriétés numériques, ou encore la sécurité.

Dans cette démarche, le fonds est soutenu par la banque publique d'investissement (BPI france) et bien d’autres investisseurs. Toutefois, ces derniers ne sont pas cités pour des raisons de confidentialité.

D’autre part, le fonds a une vision long terme pour ses investissements. En ce sens, Denis Barrier, cofondateur de Cathay Innovation, déclare :

« Le secteur du Web3 est une opportunité d'investissement sur plusieurs décennies. Nous n’avons pas l'intention de ralentir ou de réduire nos activités d'investissement et nous pensons que l'environnement actuel est une véritable opportunité pour nous de lancer le fonds et d’investir activement dans les startups crypto du monde. »

👉 À lire – InterPlanetary File System (IPFS), le réseau de partage de fichiers distribué qui fonde les bases du Web3

Ledger et Cathay Innovation combineront leurs expertises

Les deux sociétés ne sont pas nouvelles dans cet écosystème et demeurent des acteurs majeurs. Par ailleurs, la société de capital-risque a participé aux différentes levées de fonds de Ledger.

De plus, dans le cadre de cette collaboration, Cathay Innovation et Ledger combineront leurs expertises pour trouver et analyser les opportunités d’investissements. Denis Barrier rajoute également :

« Le fonds soutiendra à la fois des transactions en actions et en tokens, avec des tailles de contrôle moyennes comprises entre 550 000 et 4,3 millions de dollars. En ce qui concerne le total des investissements, le fonds vise à créer 20 à 25 entreprises en portefeuille et prévoit un déploiement complet dans les deux à trois prochaines années. »

Ainsi, l'objectif du fonds est de pouvoir étendre les frontières du Web3 afin, notamment, d’attirer de nombreux utilisateurs dans ce nouvel écosystème.

👉 À découvrir – Ledger annonce son extension Web pour améliorer la sécurité des utilisateurs du Web3

Source : site de Ledger

Découvrir notre Groupe Privé Du contenu à haute valeur ajoutée et rapide à consommer

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.