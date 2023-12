Ledger : après le hack, l’entreprise s’engage à dédommager les victimes d’ici février 2024

La semaine dernière, le Connect Kit de Ledger a été victime d’un hack, entraînant environ 600 000 dollars de pertes auprès d’utilisateurs ayant signé des autorisations frauduleuses.

Rapidement après l’incident, Pascal Gauthier, le PDG de l’entreprise, s’était engagé à ce que Ledger consacre « autant de ressources internes et externes que possible pour aider les personnes concernées à récupérer leurs avoirs ».

C’est ainsi que mercredi, le fabricant de hardware wallet a réitéré cette promesse :

We are 100% focused on following up to last week’s security incident, making sure incidents like this are prevented in the future, and that the ecosystem remains safe.

We are aware of approximately $600k in assets impacted, stolen from users blind signing on EVM DApps.

Ledger…

— Ledger (@Ledger) December 20, 2023