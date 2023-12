Attaque massive en cours provenant de Ledger – N'utilisez aucune application décentralisée crypto (dApp)

🔴 Cet article sera mis à jour en temps réel.

MAJ 15:03 : Selon Igor Igamberdiev, le code malicieux aurait été implémenté ce matin vers 8h44, il est donc probable (mais pas sûr) que les wallets potentiellement à risque soient ceux ayant interagi avec le Connect Kit de Ledger après cette heure-là.

MAJ 14:57 : Selon l'enquêteur on-chain ZachXBT, plus de 610 000 dollars auraient déjà été dérobés via la faille. Selon les données d'Arkham Intelligence, l'adresse citée par ZachXBT aurait envoyé des fonds vers Angel Drainer, dont le wallet totalise plus d'un million de dollars.

Il pourrait s'agir d'une des plus grandes attaques ayant eu lieu dans l'écosystème Web3 : il semblerait que toutes les applications décentralisées (dApps) intégrant l'outil de connexion Ledger soient infectées et que leur code ait été remplacé par une fonctionnalité de drainage.

La faille a d'abord été signalée par le protocole Sushi, qui a mis son site hors ligne par mesure de sécurité et qui nous informe que le problème provient de chez Ledger :

We've identified a critical issue the ledger connector has been compromised, potentially allowing the injection of malicious code affecting various dApps.

🔴 If you have the Sushi page open and see an unexpected 'Connect Wallet' pop-up, DO NOT… https://t.co/alGVbnPfHW

— Sushi.com (@SushiSwap) December 14, 2023