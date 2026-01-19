Le dead cat bounce du Bitcoin n’est pas terminé tant que les 90 000 $ sont préservés – L'analyse de Vincent Ganne

Le prix du Bitcoin est sous pression géopolitique ce début de semaine mais sur le plan technique la phase de reprise annuelle n'est pas invalidée tant que le support à 90 000 dollars tient le choc. Découvrez l'analyse de Vincent Ganne.

Bitcoin sous pression géopolitique

Le cours du Bitcoin se reprend péniblement depuis le début de l'année avec une reprise qui a culminé à 98000 dollars avant qu'un repli ne se mette en place du fait des tensions géopolitiques encore massives. Malgré tout, le BTC est en reprise haussière depuis la fin du mois de novembre dernier, mais cette reprise est lente, saccadée et pas très performante au regard du comportement de l'or et de l'argent sur le segment des métaux précieux.

En terme de timing, ce premier trimestre 2026 est très comparable au « rebond du chat mort » (dead cat bounce) imprimé par le « bear market » du cycle précédent en 2022. Si la comparaison continue de tenir la route, alors il est probable que la reprise du BTC ne soit pas encore terminée. Pour cela, il est impératif de préserver le support des 90 000 dollars.

Cette semaine du lundi 19 janvier est très chargée sur le plan des fondamentaux, le BTC devrait faire son choix technique rapidement. (Géopolitique autour du Groenland, Forum économique mondial de Davos où Trump doit s'exprimer, Inflation US PCE et Clarity Act).

Voici mes observations techniques pour croire à davantage de reprise d'ici la fin du mois de février et ce tant que le support à 90 000 dollars tient le choc :

Si le schéma du dead cat bounce (ou bear market rally) du précédent marché baissier cyclique se répète alors bitcoin devrait être en mesure d'aller chercher sa moyenne mobile à 200 jours au mois de février (soit 105 000 $) ;

La liquidité mondiale en tant que « leading indicator » conserve une orientation favorable jusqu'au mois de mars ;

Le momentum (le taux de variation annuelle) de cette liquidité mondiale vient de faire un nouveau sommet, cela a toujours été un facteur haussier prospectif pour le BTC depuis le point bas de fin 2022.

Un « bear market rally » qui n'est pas encore terminé

Sur le plan strictement technique, la structure actuelle du marché reste compatible avec une poursuite du mouvement de reprise, malgré une volatilité élevée. Le bitcoin évolue dans un canal ascendant de court à moyen terme, avec une succession de creux et de sommets ascendants depuis la mi-décembre. Tant que le support des 90 000 dollars est préservé (la moyenne mobile à 50 jours), le BTC conserve une bonne probabilité de poursuivre son rebond d'hiver.

Historiquement, dans les phases de dead cat bounce, le marché a souvent tenté un retour vers la moyenne mobile à 200 jours avant de décider soit d'une réintégration haussière durable, soit d'un échec suivi d'une nouvelle phase corrective pour terminer le marché baissier cyclique.

De plus, la corrélation avec la liquidité mondiale reste un élément clé de lecture macro. Le décalage temporel observé historiquement entre les points bas de croissance de la masse monétaire globale et les points bas du bitcoin suggère que le marché crypto pourrait encore bénéficier de vents porteurs au cours des prochaines semaines. Tant que cette liquidité continue de progresser et que le support majeur des 90 000 dollars est préservé, le scénario d'une poursuite du dead cat bounce vers la zone des 100 000 – 105 000 dollars demeure crédible d'ici la fin du mois de février.

En résumé, le contexte reste fragile mais constructif sur le plan technique, et le marché semble encore engagé dans une phase de reprise technique inachevée plutôt que dans un retournement baissier immédiat.

