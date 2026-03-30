Le cours du Bitcoin sur un seuil technique de bascule ! L'analyse de Vincent Ganne

Depuis le début des opérations militaires contre l’Iran le samedi 28 février dernier, le cours du bitcoin a surperformé le marché actions et les métaux précieux en bourse. Il n’a pas pour autant donné un signal technique haussier, il évolue dans une phase latérale qui ressemble beaucoup au trading range du mois de janvier dont finalement le prix était sorti par le bas. Ce scénario va-t-il se repérer ? Découvrez l'analyse de Vincent Ganne sur la situation.

le 30 mars 2026 à 10:30.

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Bitcoin est à l'équilibre depuis le début de la guerre contre l'Iran

Depuis le début des opérations militaires contre l’Iran le samedi 28 février dernier, le prix du Bitcoin a surperformé le marché des actions et les métaux précieux en bourse. Il n’a pas pour autant donné un signal technique haussier, il évolue dans une phase latérale qui ressemble beaucoup au trading range du mois de janvier dont finalement le prix était sorti par le bas. Ce scénario va-t-il se repérer ?

Le prix du BTC était à 67 000 dollars la veille du samedi 28 février. Après désormais un mois de conflit, le prix du bitcoin est à… 67 000 dollars  (après avoir même atteint les 75 000 dollars au milieu du mois de mars).

Cette résilience (relative) est surprenante, mais elle n’indique pas que le bear market cyclique du BTC est déjà terminé. Je pense toujours qu’il manque le développement de la dernière phase du marché baissier cyclique mais il semble qu’à court terme le marché résiste car la plupart des acheteurs ont déjà fortement pris leur perte comme le montre le Bitcoin SOPR.

Bitcoin va continuer de réagir ces prochaines semaines à l’actualité géopolitique et à ses conséquences sur les perspectives d’inflation, de politique monétaire des Banques Centrales et de croissance économique.

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Une configuration graphique qui rappelle fin janvier dernier

Sur le plan de l’analyse graphique, un parallèle peut être visuellement fait avec la configuration du mois de janvier dernier. Une formation chartiste en « drapeau baissier » se dessine et la sortie baissière de la fin du mois de janvier avait été sans appel. Au moment où ces lignes sont écrites, le cours du bitcoin teste justement la partie inférieure de cette structure, c’est le point de bascule qui peut mener le marché en direction des 55 000 dollars, la ligne de tendance haussière cyclique en place depuis le creux de bear market de novembre 2022.

La sortie baissière est-elle acquise à 100% ? La réponse est nuancée. Sur le plan purement graphique, elle semble ne faire aucun doute, surtout que le BTC se situe actuellement dans son marché baissier cyclique sur le plan temporel.

Mais il y a une différence importante avec le signal baissier de fin janvier : ce sont actuellement les positions short à effet de levier qui dominent comme le montrent les données de funding et  aussi les prises de perte sur positions longues ont déjà été massives (voir le graphique du Bitcoin SOPR au-dessus).

Bref, la clôture technique de ce lundi 30 mars sera donc décisive. Une cassure des 65 000 dollars sera le signal de baisse en direction des 55 000 dollars. Au contraire, une reprise des 69 000 dollars sera le signal d’un bear trap et d’un rebond vers la résistance à 75 000 dollars.

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Vincent Ganne est un expert reconnu de l'analyse technique avec 18 ans d'expérience. Il intervient fréquemment sur BFM Business et produit des analyses exclusives pour Cryptoast Research. Fort de sa longue expérience, Vincent offre une approche globale des marchés financiers, en tenant compte des événements macroéconomiques et en utilisant de nombreux aspects de l'analyse graphique pour prévoir les tendances du Bitcoin et d'autres cryptomonnaies à moyen et long terme. Il a également occupé le poste de Senior Market Analyst & Business Development Manager pendant 3 ans chez TradingView, renforçant ainsi sa connaissance approfondie des marchés financiers.

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