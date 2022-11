Alors qu'ils se sont stabilisés durant toute la semaine, le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) restent bloqués sous des résistances majeures. Le calme avant une nouvelle chute ? Faisons le point dans notre analyse hebdomadaire.

Le Bitcoin (BTC) peine à repasser les 17 000 $

Cette semaine, le cours du Bitcoin (BTC) est entré en range, avec un prix qui s'est stabilisé entre les 15 000 $ et les 17 000 $, après avoir touché un nouveau point bas autour des 15 400 $. Les investisseurs attendent à présent une résolution de ce range, afin de connaître le prochain mouvement à venir. Comme nous pouvons le voir sur le graphique journalier, le prix du BTC est pour le moment bloqué par la Tenkan (en turquoise) qui agit en tant que résistance. Dans l'état actuel, le biais du marché reste donc clairement baissier, avec un objectif de cassure du Bear Flag en jaune qui est toujours à 14 300 $.

Figure 1 - Graphique du cours du Bitcoin Daily

Notre scénario baissier restera valable tant que le prix évoluera sous le précédent range à 18 500 $. Pour le moment, le BTC conserve donc de fortes probabilités de chuter et l'objectif est d'autant plus pertinent qu'il correspond également à un support hebdomadaire important aux 1,618 de Fibonacci, aussi équivalent au bas d'un Biseau Descendant. Pour conclure, le système Ichimoku reste nettement baissier avec un rejet du prix sur la Tenkan, puis le nuage et la Kijun qui font obstacle.

Figure 2 - Graphique du cours du Bitcoin Weekly

Si les 14 000 $ semblent donc être un objectif réaliste, les investisseurs à la recherche de signaux haussiers devront attendre à minima que le prix recasse la Kijun hebdomadaire qui forme un plat vers 24 000 $.

L'Ether (ETH) sous résistances, le plongeon approche ?

Tout comme pour le Bitcoin, le cours de l’Ether (ETH) est bloqué par sa résistance Tenkan à 1 220 $ et se retrouve sous de nombreux autres obstacles journaliers. Depuis notre précédente analyse, notre scénario baissier reste largement valide et annonce un retour du prix fort probable autour des 762 $. Ce niveau correspond à la hauteur du Biseau Ascendant qui a été cassé par le bas, reportée à sa cassure.

Figure 3 - Graphique du cours de l’Ether (Daily)

Alors le prix parviendra-t-il à rebondir ? Il faudra dans tous les cas repasser au-dessus des 2 000 $ pour casser le grand range journalier et viser enfin une sortie de cette longue dynamique baissière. Malheureusement, de nombreuses résistances restent sur le chemin et une remontée dans le contexte actuel semble bien difficile.

Conclusion de cette analyse technique

Le Bitcoin et l'Ether restent baissiers avec des objectifs clairs. Tant que les résistances hebdomadaires ne seront pas regagnées en support, alors la chute devrait se poursuivre.

Sources graphiques : TradingView

