LayerZero (ZRO) présente sa blockchain Zero pour conquérir Wall Street

Cette semaine, LayerZero a présenté sa nouvelle blockchain Zero, qui pourrait prendre une place importante dans la finance traditionnelle de demain. Et pour cause, l'entreprise a déjà bénéficié des investissements de plusieurs géants de Wall Street.

LayerZero (ZRO) dévoile Zero, sa nouvelle blockchain

Mardi, LayerZero (ZRO) a présenté sa nouvelle blockchain, baptisée Zero, dont le lancement serait prévu au mois de septembre.

En bref, ce nouveau réseau se veut plus performant que les blockchains actuelles, à raison de 2 millions de transactions par seconde. Pour ce faire, LayerZero met en avant une architecture « multicoeur » en dissociant la couche d'exécution de la couche de vérification :

En exploitant les preuves à divulgation nulle de connaissance (ZK) pour dissocier l'exécution de la vérification, Zero fait passer le réseau d'une réplication redondante à une architecture hétérogène. Ce changement structurel permet l'existence de deux classes de validateurs distinctes : des validateurs de blocs légers, capables de fonctionner sur du matériel grand public bas de gamme, et des producteurs de blocs optionnels, plus performants.

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts

Dans sa présentation LayerZero différencie donc les producteurs de blocs, qui assemblent les transactions et génèrent des preuves cryptographiques, des validateurs de blocs, qui vont stocker uniquement les entêtes de blocs et vérifier les preuves. Cela permet à cette deuxième catégorie de nœud de fonctionner sur du matériel d'entrée de gamme, accessible à tout un chacun souhaitant participer au réseau.

🧑‍🏫 Tout savoir sur le fonctionnement d'une blockchain

D'après le média Fortune, la blockchain Zero pourrait jouir d'une place de choix au sein de la finance traditionnelle, puisque LayerZero a déjà bénéficié des investissements de Tether, d’ARK, d'Intercontinental Exchange (la maison-mère du New York Stock Exchange), ainsi que de Citadel Securities, qui gère environ 35 % des transactions boursières de détail aux États-Unis.

Bryan Pellegrino, le PDG de LayerZero Labs, a ainsi soulevé des questions démontrant sa volonté d'occuper une place importante à Wall Street :

Quand on pense aux prochaines années, comment les marchés vont-ils passer d’une activité 7j/7 à une activité 24h/24 et 7j/7 ? À quoi ressembleront-ils lorsqu’ils deviendront entièrement mondiaux ? Comment construit-on concrètement ces marchés pour l’avenir ?

👉 Dans l'actualité également — Robinhood lance le testnet de son layer 2 Ethereum spécialisé dans les actifs réels tokenisés

Jusqu'ici, LayerZero s'est démarquée pour ses technologies innovantes en matière de bridge, qui s'intègrent dans de nombreuses applications de la finance décentralisée (DeFi). Néanmoins, l'entreprise ayant bénéficié d'un fort soutien des fonds d'investissement, son token ZRO s'avère tout aussi décevant que son airdrop, pour lequel il avait fallu payer pour récupérer l'allocation. À l'heure de l'écriture de ces lignes, le ZRO s'échange à 2,09 dollars, en baisse de plus de 72 % depuis son plus haut historique, le tout pour une capitalisation de 420 millions de dollars.

Acheter facilement la crypto ZRO avec Kraken

Sources : X, Fortune

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.