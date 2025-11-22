Dinari s'associe à LayerZero pour déployer ses actions tokenisées sur plus de 150 blockchains

L'interconnexion entre le secteur des cryptomonnaies et la finance traditionnelle a accéléré le développement des actions tokenisées sur certaines plateformes d'échanges de cryptomonnaies. Un marché au centre duquel se trouve la société Dinari, bien décidée à s'offrir une dimension inter-chain avec le soutien du protocole LayerZero.

Les actions tokenisées de Dinari prennent une dimension inter-chain

Le développement des actions tokenisées a enregistré une accélération notable au cours de cette année, en intégrant des plateformes d'échange de cryptomonnaies de premier plan comme Robinhood, Gemini ou encore Kraken pour le marché européen.

Une dynamique dont l'essor a rapidement mis sous pression les acteurs historiques de Wall Street, mais également des sociétés emblématiques comme OpenAI dont les actions s'échangeaient déjà sur des bourses crypto alors qu'elles n'existent même pas encore officiellement.

Un secteur porté par certains acteurs clés comme la société Dinari, fournisseuse officielle de la plateforme Gemini et partenaire dans le cadre du lancement de l'indice S&P Digital Markets 50 de la société américaine S&P Global.

Une évolution à laquelle il manquait visiblement une dimension inter-chain, si l'on en croit la récente annonce d'un partenariat avec le protocole d'interopérabilité LayerZero afin de « créer un système où les véritables actions américaines peuvent se déplacer et s'installer à travers les blockchains tout en maintenant la conformité et les protections que les investisseurs attendent des marchés traditionnels ».

blockquote icon

Déverrouillage de la liquidité omnichain pour les actions américaines tokenisées. Dinari s'associe à LayerZero pour intégrer ses dShares à leur écosystème de plus de 150 blockchains connectées.

Dinari

Direction les 150 blockchains prises en charge par LayerZero

Cette évolution va permettre de déployer plus de 200 actions américaines tokenisées émises par Dinari sur les nombreuses blockchains prises en charge par le protocole LayerZero, estimées à plus de 150 au total, avec « une offre unique et unifiée » sans dérivés wrappés ou expositions de type synthétique grâce à sa norme Omnichain Fungible Token (OFT).

Un service associé au layer 1 Dinari Financial Network (DFN) développé au sein de l'écosystème Avalanche (AVAX) et « spécialement conçu pour permettre un règlement des actions tokenisées en toute conformité ».

blockquote icon

Le Dinari Financial Network (DFN) fournit l'infrastructure dont les actions tokenisées ont besoin pour fonctionner à l'échelle du marché. LayerZero connecte cette infrastructure à la liquidité mondiale.

Gabe Otte, cofondateur et PDG de Dinari

Une volonté qui s'accompagne également de l'obtention d'une l'approbation de la SEC en juin dernier, afin de pouvoir proposer  des services de négociation d'actions tokenisés aux utilisateurs américains.

Source : Dinari

