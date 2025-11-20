Lancements imminents ? Plus de 100 ETP crypto dans les starting-blocks

Après des mois d’une attente interminable, quelques ETF crypto spot ont récemment été approuvés par la SEC américaine. Un signal positif, selon le CIO de Bitwise, qui envisage le lancement imminent de plus d’une centaine de produits négociés en bourse (ETP) appliqués aux cryptomonnaies.

Une foire aux ETF dans le monde de la crypto ?

Cela fait maintenant presque 2 années complètes que les ETF Bitcoin spot ont été lancés sur le marché boursier américain, en janvier 2024. Une durée qui correspond également au temps d'attente de certaines demandes déposées pour d'autres produits financiers du même genre appliqués à des cryptomonnaies populaires, restées sur le bureau d'une SEC alors dirigée par Gary Gensler.

Puis l'arrivée de l'administration Trump a enclenché l'espoir d'une accélération dans le domaine qui reste pour le moment toute relative, même si certains lancements effectués au compte-goutte apparaissent déjà comme des succès historiques pour le XRP de Ripple ou le SOL de Solana.

Une situation largement compliquée par le récent « shutdown » imposé aux administrations américaines, désormais inscrit dans les annales comme le plus long de l'histoire des États-Unis. Mais également - ou surtout - par l'attente d'un cadre réglementaire effectif pour les cryptomonnaies imposée par le nouveau président de la SEC, Paul Atkins.

Autant d'éléments dont l'accumulation semble représenter un signal positif pour le Directeur des investissements (CIO) du gestionnaire d'actifs crypto Bitwise, Matt Hougan. En effet, il promet au micro de la chaîne d'information financière CNBC une « véritable foire aux ETF dans le monde de la crypto, [avec] plus de 100 lancements » à venir.

Un marché crypto « dix fois plus grand qu’il ne l’est aujourd’hui »

Pour Matt Hougan, cette promesse d'un déferlement de nouveaux produits crypto négociés en bourse (ETP) inclut un grand nombre « d’ETP crypto à actif unique ». Toutefois, il affiche un enthousiasme bien plus important pour ce qu'il identifie comme « la croissance des ETP crypto basés sur des indices ».

Selon lui, le développement du marché des ETP crypto aux États-Unis représente l’une des plus importantes avancées pour le secteur des cryptomonnaies au cours de l’année prochaine, avec la perspective de le voir devenir « dix fois plus grand qu’il ne l’est aujourd’hui ».

Les clients de ce type de produits financiers appartiennent essentiellement à la catégorie des « prochains acheteurs », c'est-à-dire des investisseurs qui « n’ont pas nécessairement une opinion sur Ethereum versus Solana ou Bitcoin versus un autre actif, mais qui veulent simplement acheter une large part du marché crypto et la conserver à long terme ».

Quoi qu'il en soit, l'annonce de ces prochains lancements se heurte actuellement à un marché des cryptomonnaies en berne, avec un Bitcoin désormais installé sur le niveau des 90 000 dollars. Une situation d'autant plus instable que la fin du « shutdown » laissait planer l'espoir d'un retour des liquidités qui se fait toujours cruellement attendre.

Devra-t-on attendre l'arrivée de ces ETF crypto pour inverser la tendance ?

Source : CNBC

