La société American Bitcoin de la famille Trump achète 315 millions de dollars de BTC

Alors que Strategy vend, d'autres achètent. C'est le cas d'American Bitcoin, une société de la famille Trump qui a acheté 500 BTC. Nous faisons le point.

American Bitcoin rachète du BTC

Surfant sur la mode des Digital Assets Companies (DAT) l’année dernière, la famille Trump s’est rapprochée du mineur de Bitcoin (BTC) Hut 8 pour lancer American Bitcoin.

Coté au Nasdaq sous le symbole ABTC, cet acteur combine ainsi minage et accumulation de BTC.

Lundi, l’entreprise a annoncé sur X avoir atteint les 8 000 bitcoins en réserve, soit l’équivalent de plus de 733 satoshis par action, ce qui représente une multiplication par 3 depuis le 3 septembre 2025 :

8,000+ BTC and rising. Since our Nasdaq debut: >3x growth in Bitcoin Reserve

~3x growth in Satoshis per Share The mission hasn’t changed. $ABTC pic.twitter.com/rQhLvYa6NI — American Bitcoin (@ABTC) July 6, 2026

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Si le montant n’est pas précisé et n’apparaît pas encore dans les dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), cela correspond à une acquisition de 500 bitcoins. En effet, l’historique des données du site Web de BitcoinTreasuries.net rapportait un total de 7 500 BTC avant l’annonce :

Historique de l'accumulation de bitcoins par American Bitcoin

À ce jour, American Bitcoin s’inscrit donc comme la 16e entreprise cotée en bourse avec le plus de bitcoins en réserve. Néanmoins, derrière les discours marketing, il convient toutefois d’adopter un certain recul, puisque les performances en bourse de l’entreprise sont ridicules. En effet, depuis la réintroduction du 3 septembre 2025, l’action ABTC a chuté de plus de 96 % :

Cours de l'action ABTC en données quotidiennes

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Ainsi, la quantité de satoshis par action a beau avoir été multipliée par 3, les investisseurs n’en sont pas moins lésés pour autant, à l’image de tous ceux qui ont acheté des actions de n’importe quelle autre DAT.

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Sources : BitcoinTreasuries.net, TradingView

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