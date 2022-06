Kylian Mbappé investit dans Sorare, le jeu de fantasy football basé sur la blockchain

Kylian Mbappé rejoint l'aventure Sorare en tant qu'ambassadeur et investisseur dans le cadre d'un partenariat mutuel et en pleine expansion de la startup française.

Sorare continue de séduire

La start-up de fantasy football, qui s'est récemment lancée dans le baseball, dévoile un nouveau partenaire et pas l'un des moindres. Kylian Mbappé, sacré champion du monde avec la France en 2018 rejoint Sorare en tant qu'investisseur et ambassadeur.

Sorare soutiendra l'entreprise Inspired By Kylian Mbappé (IBKM) qui oeuvre pour aider les jeunes défavorisés à découvrir et saisir les opportunités offertes par le Web3.

Pour rappel Sorare est la 4ème startup française avec la plus grosse valorisation. Cette dernière est valorisée à 4,3 milliards de dollars derrière Qonto, Back Market et Doctolib.

Elle compte près d'1,8 millions de joueurs dans le monde et près de 250 clubs et organisations sportives sont partenaires comme la LaLiga ou la Bundesliga qui sont respectivement la ligue de football Espagnole et Allemande.

De nombreux joueurs de foot se sont mis à Sorare comme Antoine Griezmann qui avait d'ailleurs acheté la carte de Mbappé en juin 2021. Le footballeur Gerard Piqué avait également investi dans Sorare en fin d'année 2020.

De nombreux sportifs partenaires d'entreprises crypto

Kylian Mbappé allonge la liste des partenariats entre athlètes et société du secteur des cryptomonnaies.

Récemment, Cristiano Ronaldo et Binance annonçaient être en partenariat pour promouvoir des NFT. Voici une liste de quelques sportifs très connus associés à des projets crypto :

Stephen Curry et FTX

LeBron James et Crypto.com

Messi et Socios

Tom Brady et FTX

