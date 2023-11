KyberSwap subit un hack de plus de 45 millions de $, la TVL du protocole s’effondre

L’exchange décentralisé KyberSwap a subi un hack cette nuit, entraînant le vol de plus de 45 millions de dollars de cryptomonnaies. En parallèle, les utilisateurs du DEX ont majoritairement retiré leur liquidité du protocole, faisant chuter celle-ci de 83 %.

Le DEX de KyberSwap subit un hack important

Cette nuit, les équipes de Kyber Network ont alerté leur communauté à retirer leur liquidité présente sur l’exchange décentralisé (DEX) KyberSwap, en raison d’un hack :

🚨Urgent🚨 Dear KyberSwap Elastic Users,

We regret to inform you that KyberSwap Elastic has experienced a security incident. As a precautionary measure, we strongly advise all users to promptly withdraw their funds. Our team is diligently investigating the situation, and we… — Kyber Network (@KyberNetwork) November 22, 2023

Si la faille ayant engendré ces pertes de fonds n’est pas connue, le montant du vol se chiffre de 45 à 47 millions de dollars suivant l’heure à laquelle on considère les cours des cryptomonnaies impliquées.

👉 Pour aller plus loin — Retrouvez nos conseils pour limiter le risque de hacks

Les données de DeBank montrent que le portefeuille incriminé a des fonds répartis sur plusieurs blockchains, se constituant en majorité d’ETH et de versions dérivées de celui-ci :

Portefeuille impliqué dans le hack de KyberSwap

0xngmi, le fondateur de DefiLlama, a observé que l’attaque avait, semble-t-il, ciblé uniquement les fonds des fournisseurs de liquidité du protocole. Par mesure de sécurité, l’agrégateur KyberSwap a néanmoins été retiré temporairement de LlamaSwap, bien que les équipes de Kyber Network aient précisé depuis que celui-ci n’était pas impacté :

i looked into the tx and dont think its an approval issue with kyber aggregator, seems like hacker is just draining the kyber LP pools (TVL is 72M) — 0xngmi (@0xngmi) November 22, 2023

D’autre part, cet incident a également eu des conséquences désastreuses sur la valeur totale verrouillée (TVL) présente sur le DEX. Et pour cause, outre les fonds volés, les utilisateurs ont massivement retiré leurs positions, faisant chuter celle-ci de plus de 83 % en une journée lors de la rédaction de ces lignes.

Ladite TVL est ainsi passée de 84,9 millions de dollars à 14,32 millions de dollars. Du côté du token KNC de l’écosystème Kyber Network, ce dernier a enregistré une perte de 2,8 % sur les dernières 24 heures, s’échangeant à 0,72 dollar l’unité.

👉 Dans l’actualité également — 85 millions de dollars dérobés sur HTX : Justin Sun confirme un hack

Pour l’heure, Kyber Network n’a pas fourni plus d’informations, mais dans l’attente de celles-ci, il est recommandé de retirer sa liquidité du protocole, ainsi que des éventuels forks de ce dernier au cas où la même faille venait à être présente et exploitée dessus. Sur X, l’enquêteur on-chain Spreek a par exemple cité HorizonDex opérant sur les layers 2 Linea et Base.

Source : DeBank

