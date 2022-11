Kraken lance la version bêta de sa plateforme de NFT sans frais de transaction

Kraken NFT, la plateforme dédiée aux tokens non fongibles (NFT) développée par l'exchange Kraken, est désormais ouverte pour les personnes ayant été sélectionnées pour participer à la phase de bêta. Kraken NFT promet de nombreuses fonctionnalités, parmi lesquelles une absence de frais de transaction pour les NFT circulant sur la plateforme.

Kraken se lance dans les NFT

Kraken, la 6e plus importante plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde en termes de volume échangé, a annoncé que sa plateforme dédiée aux tokens non fongibles (NFT) était désormais ouverte sous sa phase de bêta.

Les NFT sont par définition des tokens non échangeables, qui détiennent chacun leurs propres spécificités à travers leurs propres métadonnées. Pour tout savoir sur les NFT, ce phénomène qui ne cesse de se démocratiser, nous vous invitons à lire notre page dédiée aux tokens non fongibles.

Sachez que si vous vous êtes inscrit sur la liste d'attente afin de pouvoir profiter de Kraken NFT et que vous avez été sélectionné pour y accéder, vous pouvez d'ores et déjà accéder à cette dernière via un lien reçu par mail.

Bien que les places soient désormais chères pour les plateformes de NFT, tant les leaders comme OpenSea ou Magic Eden (pour Solana) dominent le terrain, Kraken promet d'assurer des frais de transaction nuls. Une initiative qui devrait suffire à susciter de l'intérêt chez bon nombre d'investisseurs.

Effectivement, le marché des NFT se porte au plus mal, ce dernier étant étouffé à la fois sous le poids de l'effondrement du marché des cryptomonnaies, mais également de l'inflation et de l'instabilité macroéconomique mondiale. Aussi, toute mesure visant à assouplir les différents frais relatifs aux transactions est la bienvenue aujourd'hui.

👉 Retrouvez notre guide complet pour acheter des NFT en toute simplicité

L'une des plateformes les plus sûres du monde Plus de 60 cryptomonnaies disponibles

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

De nombreuses fonctionnalités au programme

Pour le moment, Kraken NFT prend en charge 70 collections de NFT différentes, parmi lesquelles le fameux Bored Ape Yacht Club (BAYC) et ses collections sous-jacentes. Notons que de surcroît, Kraken hébergera les NFT de la blockchain Ethereum mais également ceux de la blockchain Solana (SOL), de quoi faire de l'ombre à la place de marché Magic Eden.

Selon le communiqué, de nouvelles collections devraient continuellement être ajoutées. Toutefois, la plateforme souhaite rester discrète quant aux futurs NFT disponibles sur Kraken, mais la liste de ceux pris en charge sera actualisée dès que nécessaire.

Aperçu de la visualisation et de l'achat d'un NFT sur Kraken NFT

Selon un porte-parole de Kraken, les créateurs de NFT toucheront une redevance sur les œuvres échangées dont ils sont les auteurs :

« Une partie de la valeur vendue sur notre marché est reversée au créateur du contenu original. Ainsi, les créateurs sont toujours rémunérés correctement pour leur temps et leurs efforts. »

De plus, les utilisateurs de Kraken NFT seront en mesure de lister ou acheter des œuvres avec 8 monnaies différentes, mais également avec plus de 200 cryptomonnaies. Enfin, il sera possible de visualiser les collections listées sur d'autres plateformes tout en profitant de la sécurité promise par Kraken.

Sachez toutefois que si vous avez la chance de profiter à cette bêta fermée, vous devrez prendre soin de ne transférer aucun NFT non pris en charge par Kraken sur la plateforme sous peine de le voir disparaître.

👉 Dans l'actu NFT - Meta choisit Polygon pour permettre la création de NFT sur Instagram

L'une des plateformes les plus sûres du monde Plus de 60 cryptomonnaies disponibles

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Source : Kraken

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.