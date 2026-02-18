Jusqu'à 30 000 $ de bonus sur vos dépôts avec Kraken February Deposit Match

Jusqu'au 9 mars prochain, cumulez les dépôts sur la plateforme de cryptomonnaies Kraken pour recevoir un bonus de 3 %. Quelles sont toutes les informations importantes à savoir pour participer à cette opération exceptionnelle baptisée February Deposit Match ?

Recevez 3 % de bonus sur vos dépôts Kraken grâce au February Deposit Match

Pour tous les nouveaux dépôts jusqu'au 9 mars prochain, la plateforme de cryptomonnaies Kraken vous offre jusqu'à 30 000 dollars de bonus.

Baptisée February Deposit Match, cette opération vous permet effectivement de bénéficier de 3 % supplémentaires sur l'ensemble de vos dépôts éligibles, jusqu'à 1 million de dollars de dépôts.

3 % de bonus sur vos dépôts sur Kraken (jusqu'à 30 000 $ offerts)

Si ce n'est pas encore fait, commencez par finaliser votre inscription et compléter votre vérification KYC sur Kraken. Ceci fait, ouvrez le menu en haut à gauche de votre application mobile, afin de sélectionner « Offres » pour vous inscrire au « February Deposit Match ». Lors de votre inscription, activez également « l'Auto-Earn », puis commencez à déposer vos fonds.

L'opération Deposit Match s'adresse aux utilisateurs de l'application mobile Kraken dans les régions éligibles (les résidents britanniques et australiens ne peuvent pas participer).

Ce bonus est calculé sur la base des dépôts nets effectués entre le 2 février 2026 à 14 h UTC et le 9 mars 2026 à 13 h 59 UTC. Par dépôts nets, il faut entendre l'intégralité des dépôts en espèces et en cryptomonnaies dans une tranche comprise entre 1 dollar et 1 million de dollars, à laquelle sont soustraits les éventuels retraits.

Dans les 14 jours calendaires suivant le 9 mars prochain, le bonus de 3 % du February Deposit Match sera crédité sur votre compte. Les résidents canadiens recevront leur bonus en stablecoin USDC, tandis que tous les autres utilisateurs de Kraken recevront leur récompense en stablecoin USDG.

💡 Envie d'en savoir plus sur la plateforme ? Lisez notre avis complet sur Kraken

Que faire avec mon bonus 3% Match ?

Une fois votre bonus de 3 % crédité sur votre compte Kraken, vous pourrez utiliser ces fonds dans l'ensemble des produits disponibles sur l'application :

Acheter plus de 630 cryptomonnaies ;

Trader des contrats perpétuels avec un effet de levier jusqu'à *10 en Europe et *50 dans le reste du monde (le trading et les effets de levier comportent des risques) ;

Investir sur le marché action au travers des actions tokénisées xStocks (55 actions et 5 ETF comme Tesla, Apple, Nvidia...) ;

Profiter d'opportunités offertes par DeFi Earn. Il suffit de déposer des euros ou des USDC et de choisir l'une des trois stratégies disponibles en fonction de votre profil pour toucher des récompenses.

Vous pouvez également choisir de retirer votre bonus, mais ces retraits sont néanmoins sujets à condition. En effet, afin de conserver l'intégralité de votre bonus, vous devez éviter de retirer des fonds de manière à ce que votre solde tombe en dessous du montant total de vos dépôts éligibles, et ce, pendant 18 mois.

En cas de retraits trop importants avant le 9 septembre 2027, cela pourrait effectivement entraîner la suppression de votre bonus Deposit Match.

Ceci n’est pas un conseil en investissement ou en crypto-actifs. L’achat, la vente ou l’échange de crypto-actifs comporte des risques de perte partielle ou totale de capital. Payward Europe Solutions Limited (Kraken) est réglementée par la Banque centrale d'Irlande.

