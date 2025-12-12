Klarna pourrait lancer son wallet avec cette filiale de Stripe — Est-ce le début d’une nouvelle tendance ?

Par le biais d’un partenariat avec Privy, une filiale de Stripe, la fintech suédoise Klarna pourrait lancer son propre wallet Web3. Va-t-on assister à une nouvelle tendance chez les acteurs de la finance traditionnelle ?

Klarna s'associe à Privy en vue d'un potentiel lancement de wallet

Klarna, une fintech suédoise spécialisée dans les solutions de paiements, a présenté le mois dernier son stablecoin KlarnaUSD conçu pour Tempo, la blockchain de Stripe et Paradigm. Aujourd'hui, l'entreprise va encore plus loin en s'associant à Privy, un fournisseur de wallets crypto racheté par Stripe en juin dernier, dans le cadre d'un « partenariat de recherche ».

Ainsi, Klarna entend désormais lancer son propre wallet, ce qui pourrait offrir de nouvelles perspectives à la société, comme le souligne Sebastian Siemiatkowski, PDG et cofondateur de Klarna :

Des millions de personnes font déjà confiance à Klarna pour gérer leurs dépenses, leur épargne et leurs achats au quotidien. Cela nous place dans une position unique pour intégrer les cryptomonnaies dans la vie financière de tous, et pas seulement des pionniers. La technologie a atteint sa maturité et, avec Privy, nous prévoyons de développer des produits aussi intuitifs que n'importe quelle autre fonctionnalité de Klarna. C'est ainsi que se concrétise l'adoption par le grand public : de manière simple, sécurisée et intégrée au quotidien.

👉 Pour aller plus loin — Quels sont les meilleurs wallets crypto en 2025 ?

Alors que les entreprises de la finance traditionnelle s'intéressent déjà à la tokenisation, aux stablecoins ou encore aux blockchains layer 1, les wallets pourraient faire partie des prochaines grandes tendances.

En effet, ces interfaces pour accéder au Web3 sont stratégiques, de par le fait que plus elles intègrent de fonctionnalités pour faciliter la vie de leurs utilisateurs, plus elles sont susceptibles d'engranger des frais, offrant ainsi une source de revenus supplémentaire aux sociétés qui les développent.

Dernièrement, nous avons également vu Trade Republic lancer son propre wallet.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

Source : Klarna

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.