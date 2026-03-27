Il offre 8,4 millions de dollars à la personne qui l'aidera à recouvrer ses cryptos volées

Bo Shen, le fondateur de Fenbushi Capital, offre une récompense à quiconque l’aidera à retrouver ses cryptomonnaies, volées au cours de l’année 2022. Il mise sur l’amélioration des technologies et l’intelligence artificielle.

le 27 mars 2026 à 15:00.

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Marine Debelloir

Il offre 8,4 millions de dollars à la personne qui l'aidera à recouvrer ses cryptos volées

Une récompense pour aider un investisseur à recouvrer ses cryptomonnaies

En novembre 2022, Bo Shen avait vu son portefeuille compromis, ce qui a conduit à la perte de 42 millions de dollars de cryptomonnaies, principalement des stablecoins. Les fonds ont été siphonnés suite à la découverte de la phrase de récupération du wallet. Et bien que Bo Shen ait pu suivre leur trace, il n’a jamais pu les récupérer :

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Trois ans se sont écoulés. L’enquête n’a jamais cessé. Notre équipe a continué à rassembler des preuves et des pistes essentielles. Le flux des actifs volés devient de plus en plus clair.

Selon Bo Shen, les technologies d’investigation on-chain ont fortement évolué depuis 3 ans, en partie grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle. Il y aurait donc de meilleures chances de recouvrer les cryptomonnaies perdues.

👉 A lire – Protection crypto à long terme : 5 stratégies avancées pour éviter toute perte

Selon la firme d’analyses SlowMist, les cryptomonnaies volées incluent 38,2 millions d’USDC, 1607 ETH, 719 760 USDT, ainsi que 4,13 BTC. Il semblerait que Bo Shen ait stocké sa phrase de récupération sur un ordinateur, ce qui avait conduit à sa compromission.

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Entre 4,2 et 8,4 millions de dollars de récompense

Bo Shen propose une récompense conséquente pour quiconque aidera à recouvrer les cryptomonnaies : entre 4,2 et 8,4 millions de dollars :

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Toute personne ou organisation qui apporte une contribution substantielle au recouvrement des actifs – quels que soient son identité, ses antécédents ou sa méthode – recevra 10 à 20 % du montant total récupéré, en fonction du niveau de sa contribution.

Le cofondateur de Fenbushi Capital souligne qu’il envisage ceci comme un moyen de voir jusqu’où les nouveaux outils de tracking peuvent aller.

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Il ne s’agit pas seulement de récupérer des actifs. Il s’agit de soumettre une véritable affaire à la communauté, de solliciter sa collaboration et de voir jusqu’où les outils de l’ère de l’IA peuvent repousser les limites de ce qui était autrefois impossible.

Cette affaire est l’occasion de rappeler que même les professionnels du secteur peuvent être imprudents avec la sécurité de leurs portefeuilles. Il est important de sécuriser les accès à ces derniers, en particulier dans un contexte de vols de cryptos renouvelé.

Source : Bo Shen via X

 

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