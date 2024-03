Des joueurs de Call of Duty se font voler leurs Bitcoins – Que se passe-t-il ?

Selon Vx Underground, une firme spécialisée dans la cybersécurité et la détection de malwares, de nombreux joueurs de Call of Duty se sont plaints de vols de Bitcoin après avoir acheté et installé des logiciels de triche, notamment Phantom Overlay, ou après avoir installé des logiciels tiers.

« Les utilisateurs concernés ont commencé à signaler avoir été victimes de vols de cryptomonnaies – leurs portefeuilles Electrum BTC ont été vidés. Nous n'avons aucune information sur le montant d'argent volé, » indique le communiqué de Vx Undeground.

Over the past couple of days we have become aware of malware targeting gamers! More specifically, a currently unidentified Threat Actor is utilizing an infostealer to target individuals who cheat (Pay-to-Cheat) in video games.

A Call of Duty cheat provider (PhantomOverlay) was…

— vx-underground (@vxunderground) March 27, 2024