C’est la saison des memecoins. Les communautés des cryptomonnaies humoristiques sont en ébullition en ce moment, et tentent de faire la promotion de leurs mascottes. C’est désormais le cas du Dogecoin, qui vient de réussir un gros coup : la communauté a procédé à une levée de fonds, afin de devenir l'un des sponsors officiels des Jeux olympiques de Paris 2024.

Les candidatures s’achevaient en effet en fin de semaine dernière, et la nouvelle vient de tomber : Dogecoin figure désormais parmi les partenaires du Stade de France, qui verront leurs logos affichés sur place et dans certaines communications officielles. La communauté DOGE s’est félicitée de ce tour de force :

« Such community, much sports, wow. Cette initiative montre le dynamisme de notre communauté, qui a souhaité célébrer le rendez-vous sportif le plus suivi de la planète. »