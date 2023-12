Jack Dorsey lance son hardware wallet Bitcoin (BTC) « Bitkey » dans une centaine de pays

Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, a lancé son propre portefeuille matériel Bitcoin nommé « Bitkey » via sa société de traitement des paiements financiers, Block Inc. Découvrez comment Bitkey fonctionne et comment il offre une solution innovante et sécurisée pour la gestion des Bitcoins, avec un aperçu de son système de multisignature 2/3.

Jack Dorsey lance son hardware wallet « Bitkey »

Block Inc., la société de traitement des paiements financiers cofondée par Jack Dorsey, le créateur de Twitter, a lancé son hardware wallet exclusivement dédié au Bitcoin, baptisé « Bitkey », ce jeudi.

Qu'est-ce que Block Inc. ? À l'initiative de Square, qui commercialise des terminaux de paiements, et de Cash App, une plateforme de service financier, Block est aussi très engagé dans la communauté Bitcoin. En 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5,62 milliards de dollars, dont 45 millions de dollars de revenus en Bitcoin, et a vendu pour plus de 2,42 milliards de BTC à ses clients.

Not your keys, not your wallet, as they say — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2023

Même Elon Musk, propriétaire de X, s'est joint au lancement de Bitkey. Il a beaucoup fait réagir parmi les internautes en reprenant maladroitement la célèbre expression « Pas tes clés, pas tes Bitcoins », en la transformant en « Pas tes clés, pas ton portefeuille ».

Cette expression est couramment utilisée par la communauté pour rappeler que conserver ses cryptomonnaies sur les plateformes d'échange expose au risque de les perdre en cas de malveillance ou de faillite de la plateforme. En quelque sorte, elle justifie l'utilisation d'un portefeuille matériel en mettant en évidence que si nous ne possédons pas les clés privées de nos portefeuilles, alors nous ne possédons pas véritablement nos BTC.

Quelles sont les caractéristiques du wallet ?

Ce portefeuille innovant se caractérise par un système de multi-signature 2/3, c'est-à-dire un portefeuille qui a besoin de la signature d'au moins 2 clés sur les 3 pour valider une transaction. Bitkey est composé d'une clé dans l'application mobile, une clé dans le portefeuille matériel et une clé dans un serveur.

Le portefeuille physique Bitkey fonctionne en tandem avec l'application mobile. Il se déverrouille grâce à une empreinte digitale et se connecte au téléphone via la technologie NFC, éliminant ainsi les risques liés à une connexion à un ordinateur. Les 2 clés permettent de co-signer les transactions et d'ajuster les paramètres de sécurité.

Bitkey offre la possibilité de définir un montant maximal de transfert quotidien. Au-delà de cette limite, les transactions seront signées par la clé de l'application mobile et la clé du serveur, réunissant ainsi les 2 signatures minimum.

Le serveur qui garde la 3e clé est géré par Block. Il remplit principalement 2 fonctions : permettre l'envoi de Bitcoin en dessous de la limite définie sans avoir besoin du Bitkey avec soi, et faciliter la récupération d'une ou des 2 clés en cas de perte. Block précise :

« Les clients ont le contrôle sur 2 des 3 clés en utilisant l'application mobile et l'appareil matériel. Block, la société qui construit Bitkey, gère la troisième clé afin d'aider les clients à récupérer l'accès à leurs fonds en cas de perte d'une — voire des 2— de leurs clés, et de cosigner des transactions jusqu'à une limite préautorisée par le client, lui permettant ainsi de garder son matériel et son téléphone séparés pour les petites transactions. »

Bitkey est déjà disponible en précommande, à 145 € hors taxes et frais de livraison, avec une livraison prévue en février 2024.

Source : Bitkey

