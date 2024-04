J-1 avant la clôture mensuelle d'avril pour Bitcoin, où en sommes-nous ? Analyse du BTC du 29 avril 2024

le Bitcoin reste haussier sur le fond, mais la clôture du mois devra être observée avec attention dans une semaine remplie de données macroéconomiques capitales. Le niveau des 59 000 dollars sera particulièrement critique dans les 2 prochains jours.

Nous sommes le lundi 29 avril 2024 et le cours du Bitcoin (BTC) évolue autour des 62 000 dollars.

La clôture mensuelle arrive demain et elle s'inscrit dans une semaine chargée sur le point macroéconomique. Mercredi soir sera rendue la décision de la FED pour les taux d'intérêt des États-Unis, suivie de la conférence de presse habituelle.

C'est aussi une semaine qui délivrera des chiffres importants pour l'emploi aux États-Unis avec l'ADP mercredi et le NFP vendredi. Ces chiffres sont particulièrement observés par la FED et rentrent dans les variables d'ajustements permettant d'établir les anticipations du marché. Nous nous engageons donc une semaine qui pourrait offrir une grande volatilité !

Bitcoin a jusqu'à présent montré une grande résilience, contre vents et marrées. Quels niveaux doit-on surveiller cette semaine ?

Confirmation d'un intérêt institutionnel sur le Bitcoin

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT -2,30 % -5,50 % -10,90 % ETH / Bitcoin -0,20 % +4,80 % +1,60 %

Les volumes réalisés sur les ETF Bitcoin spot poursuivent leur tendance baissière. L'ETF IBIT de Blackrock n'a d'ailleurs enregistré aucune entrée lors des 3 derniers jours (pour la première fois depuis son lancement) de négociation alors que dans le même temps, Grayscale distribuait 352,2 millions de dollars d'actifs. En conséquence, le volume vendeur progresse.

Si cette tendance venait à s'affirmer, la pression vendeuse exercée sur le BTC pourrait contraindre l'action des prix à une lente consolidation.

Historique des liquidations sur Bitcoin

Côté marché dérivatif, les fundings restent bas. Les comptes utilisateurs présentant un biais pessimiste continuent à croître dans un sentiment global proche des plus hauts historiques de négativité.

En retrait d'environ 23 % depuis les sommets de 2024, les intérêts ouverts sont toutefois stables sur les 15 derniers jours. Nous nous trouvons cependant sur un niveau 60 % supérieur aux plus bas de l'année.

Nous conservons donc une zone d'engagement historiquement haute, équivalente aux chiffres du dernier bullrun. Le biais s'enfonce toutefois lentement dans la négativité malgré un range sur le prix du Bitcoin et la tenue des supports journaliers.

Ces éléments laissent à penser que le BTC possède encore un très gros potentiel de volatilité. En outre, les intérêts ouverts sont encore élevés dans un contexte de marché plus négatif qu'auparavant.

Metrics des marchés dérivatifs sur Bitcoin

La carte des liquidités montre plusieurs zones d'intérêts significatives pour le marché. Les voici classées par importance :

#1 : 50 000 dollars ;

: 50 000 dollars ; #2 : 67 000 dollars ;

: 67 000 dollars ; #3 : 74 000 dollars ;

: 74 000 dollars ; #4 : 71 000 dollars ;

: 71 000 dollars ; #5 : 60 000 dollars ;

: 60 000 dollars ; #6 : 58 000 dollars.

Les prochains mouvements du Bitcoin dépendront sans doute de la visite de ces différentes zones. La question essentielle est de déterminer l'ordre avec lequel nous visiterons ces zones et si nous en laisserons certaines non revisitées.

Souvent, la probabilité la plus forte est de chasser les liquidités d'un côté avant de repartir dans le sens opposé pour chasser le reste des poches de liquidités avant une possible continuation.

Carte thermique des liquidations sur Bitcoin

La dominance du BTC face aux altcoins retrace à 54 %, tandis que la paire ETH/BTC baisse de 4,80 % sur la semaine. En conséquence, le Bitcoin perd du terrain et des capitaux reviennent principalement sur Ethereum. Le retracement actuel peut toutefois être interprété comme un retest de la zone de sortie du triangle rectangle ascendant.

C'est la figure à surveiller pour la suite. Un dépassement franc des 55,70 % (plus haute clôture des dernières semaines) serait le signal d'une seconde attaque de la résistance des 57/58 %. Le cas échéant, une réintégration sous les 54 % pourrait laisser de l'air au marché des altcoins.

Graphique de la dominance du Bitcoin en hebdomadaire

👉 Comment acheter facilement du Bitcoin (BTC) en 2024 ?

Le BTC perd son range hebdomadaire !

Après plusieurs semaines à naviguer en journalier sous les 64 000 dollars mais en réalisant des clôtures hebdomadaires dans le range 64 000/74 000 dollars, ce dernier cède en clôture cette semaine avec un BTC autour de 63 000 dollars.

C'est une alerte baissière qui pourrait être confirmée si une seconde clôture venait à être réalisée sous les 64 000 dollars.

Graphique du cours du Bitcoin en hebdomadaire

En parallèle, nous devons surveiller la clôture mensuelle qui devra éviter l'avalement baissier en clôturant au-dessus des 61 000 dollars. Clôturer sous les 59 000 dollars serait d'ailleurs une figure encore plus puissante. Ces 2 clôtures seraient les premiers signaux d'un potentiel retournement mensuel baissier.

C'est en particulier la cassure des 59 000 dollars qui porterait préjudice à la dynamique actuelle. En effet, les 60 000 dollars représentent un niveau psychologique important et les plus bas du range journalier. Les objectifs baissiers sont les moyennes mobiles 20 et 50 semaines. Ces dernières pourraient être reprises dans le cas où nous parvenions à revisiter les liquidités autour des 50 000 dollars.

Si nous devions entrer dans un scénario baissier, l'invalidation ne pourra être confirmée à ce stade qu'au franchissement de l'ATH. Une réintégration en clôture au-dessus des 64 000 dollars nous montrerait toutefois de la force et de la résilience très positive.

Graphique du cours du Bitcoin en hebdomadaire

En résumé, le Bitcoin reste haussier sur le fond, la clôture du mois devra être observée avec attention dans une semaine remplie de données macroéconomiques. Une clôture mensuelle sous 59 000 dollars pourrait donner une indication de retournement.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse déjà repartir vers un nouveau record de prix ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin (BTC).

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

