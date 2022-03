Les fonds de capital-risque se sont rués sur les cryptomonnaies en 2021

La progression est particulièrement nette d’une année à l’autre : les investissements de capital-risque dans le domaine des cryptomonnaies représentaient au quatrième trimestre 2020 2 milliards de dollars. En 2021 à la même période, cette somme s’élevait à plus de 10 milliards de dollars.

D’une année à l’autre, les sommes en jeu ont augmenté de +500% :

Argent investi dans les cryptomonnaies par les fonds de capital-risque

Si l’on se place à une échelle plus lointaine, la progression est encore plus nette, selon Messari :

On note par ailleurs un autre signe d’intérêt croissant : le nombre d’investissements uniques a augmenté, bien que de manière moins forte que la somme totale.

Messari pointe du doigt plusieurs raisons à cette forte progression. D’une part, le secteur des cryptomonnaies est maintenant particulièrement visible, les informations se diffusent donc plus naturellement, même chez les plus réticents. De l’autre, l’accès à ces investissements a été grandement facilité, et les cas d’utilisation se sont multipliés, à mesure que l’industrie a pris de l’ampleur :

3/ Even if an investor was hellbent on getting into crypto in 2017/2018, it was quite the challenge.

Today this backbone is much more mature. Some of the major developments include:

+Custody

+Exchanges

+Borrowing/Lending

+Investible Vehicles

+Research

— Messari (@MessariCrypto) March 20, 2022