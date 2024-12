Interpol émet une notice rouge à l'encontre de Richard Heart, le fondateur de Hex

La semaine dernière, Interpol, organisation internationale de police criminelle, a émis un avis de recherche international à l'encontre de Richard James Schueler, aussi connu sous le nom de Richard Heart.

Cet entrepreneur crypto est notamment connu pour avoir fondé Hex, un token de type ERC-20 basé sur la blockchain Ethereum. En stakant cette cryptomonnaie, les investisseurs pouvaient soi-disant profiter de rendements ahurissants. Il en était de même pour 2 autres tokens créés par Richard Heart : PulseChain et PulseX.

Cela n'a pas manqué d'intriguer la Securities and Exchange Commission (SEC) qui a décidé de porter plainte contre l'entrepreneur. En effet, le gendarme financier américain considère que Richard Heart a levé plus d'un milliard de dollars grâce « l'offre et la vente non enregistrées de titres d'actifs cryptographiques, tout en présentant ces derniers comme une voie vers une richesse grandiose ».

Cet été, Richard Heart a demandé auprès du tribunal le rejet de la plainte de la SEC. Cependant, cette dernière s'est défendue, déclarant qu'elle avait le droit d'intenter une action en justice contre lui, en vertu des pouvoirs de régulation qui lui sont conférés. « L'accusé a dirigé une grande partie de ses efforts promotionnels spécifiquement vers les investisseurs basés aux États-Unis, » a expliqué l'autorité de régulation.

Finalement, l'action en justice de la SEC a été maintenue par le tribunal. Richard James Schueler avait alors déclaré que cette plainte « n'avait aucune influence » sur lui. « Je vis à l'étranger, et je ne mettrai clairement pas mis les pieds aux États-Unis pendant le procès, » avait-il ajouté.

Outre son affaire avec la SEC, Richard Heart doit désormais faire face à l'émission d'une notice rouge d'Interpol à son encontre, à la demande de la Finlande. D'après l'avis de recherche, l'entrepreneur crypto est poursuivi pour avoir agressé un adolescent de 16 ans, mais aussi pour avoir omis de déclarer ses revenus entre 2020 et 2024.

Sur X, le principal intéressé ne s'est pas montré inquiet. « Toute ma vie, je me suis préparée à l'avenir. Je l'ai anticipé. Je l'ai créé. Je n'ai jamais été aussi en sécurité et j'ai hâte d'y être, » a déclaré Richard Heart.

My whole life I've been preparing for the future. Anticipating it. Creating it. I've never been safer and I'm excited for the future.

The Honorable Justice in SEC v me should have her ruling out soon. Donald Trump will be in office soon. PulseX, PulseChain, HEX, INC are all…

— Richard Heart (@RichardHeartWin) December 21, 2024