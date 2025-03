Thalès, Dassault... Les sociétés d'armement s'envolent en Bourse sur fond de crise diplomatique majeure

Cette semaine, l'Europe a annoncé un plan de 800 milliards de dollars pour soutenir l'Ukraine, face à l'arrêt du soutien des Etats-Unis et à la crise diplomatique qui a opposé Donald Trump et Volodymyr Zelensky.

En moyenne, les actions des sociétés d'armement ont augmenté de 20% depuis leur rencontre houleuse du 28 février. En France, Thalès comme Dassault on vu leurs actions bondir de 19 à 20% en 5 jours. Les sociétés internationales ne sont pas en reste, avec 20% pour la norvégienne Kongsberg et 19% pour le conglomérat Rheinmetall.

Avant même l'annonce de l'investissement considérable de la part de l'Union européenne, les Bourses s'attendaient à une hausse nette des dépenses de défense en Europe. Le plan "RearmEurope" pourrait par ailleurs assouplir les règles du déficit public des États, afin que ceux-ci engagent des centaines de milliards de dollars supplémentaires.

En France, le Premier ministre François Bayrou a affirmé son souhait que l'Hexagone joue un "rôle central" dans l'aide à l'Ukraine pour la défense de son territoire.

