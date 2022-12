L'industrie des métavers estimée à 28,7 milliards de dollars d'ici 2025 en Chine

Récemment, la province chinoise du Zhejiang a dévoilé son plan pour améliorer son industrie liée aux metaverses. D'après ses objectifs, la valorisation de ses entreprises devrait atteindre 28,7 milliards de dollars en 2025. Mais comment y parviendra-t-elle ? On vous résume son plan d'action.

La province du Zhejiang dévoile ses objectifs

Récemment, la région du Zhejiang a présenté ses aspirations au sujet des metaverses. La province chinoise veut devenir l'un des principaux hubs chinois du secteur, avec l'objectif de développer une industrie estimée à 28,7 milliards de dollars dès 2025.

Le programme de la province chinoise est clair : elle doit développer un maximum d'acteurs commerciaux et industriels dans les domaines technologiques. En effet, la province compte créer 10 entreprises leaders dans les metaverses, ainsi que 50 autres firmes spécialisées dans des activités spécifiques.

Ces sociétés développeront des solutions dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et de la blockchain. Malgré tout, rappelons que les apports produits par ces technologies peuvent impacter tous les pans d'une économie, de la médecine et la production industrielle, en passant par l'éducation et le divertissement.

D'ailleurs, les représentants de la province ne se limitent pas à un développement économique du secteur. Puisque les départements locaux de la propagande et de la cybersécurité sont impliqués dans ce plan de développement, un contrôle des individus dans ces futurs metaverses n'est pas à exclure.

👉 Pour tout comprendre aux metaverses et à ses univers virtuels

Alyra, des formations pour intégrer l’écosystème blockchain ⛓️

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Le pari chinois sur les metaverses

En Chine, les metaverses sont perçus comme un secteur d'avenir par les autorités des différentes provinces. Les plus grandes villes du pays, telles que Shanghai, Hangzhou et Wuhan, ont chacune dévoilé des objectifs industriels et économiques similaires à la région du Zhejiang.

D'ailleurs, en novembre dernier, c'est le gouvernement chinois lui-même qui s'est plongé dans le secteur en dévoilant ses propres objectifs. Alors que l'industrie chinoise des metaverses a récolté un total de 780 millions de dollars en levée de fonds, cette dernière pourrait atteindre une valorisation de 5 800 milliards de dollars d'ici 2030, soit 20% du PIB du pays.

Pour les prochaines années, le pays a l'ambition de produire 25 millions de casques de réalité virtuelle, ainsi que d'améliorer les dispositifs liés aux expériences olfactives. De ce fait, le pays dirige ses recherches vers l'amélioration sensorielle de ses produits pour accroitre l'immersion des utilisateurs dans ces univers virtuels.

Avec ses importants groupes industriels et technologiques, la Chine a toutes les cartes en main pour s'imposer dans ce secteur très novateur. Cependant, des adversaires de taille comme Meta et The Sandbox pourraient venir concurrencer l'innovation chinoise.

👉 Pour aller plus loin, retrouvez notre présentation du projet Sandbox

The Sandbox Plongez dans le Metaverse 🤖

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Source : SCMP, Yicai

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.