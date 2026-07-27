Hyundai : grève contre les robots humanoïdes de Boston Dynamics

Le constructeur automobile Hyundai fait face à un conflit social inédit. Alors que sa filiale Boston Dynamics prépare le déploiement des robots humanoïdes Atlas dans ses usines à partir de 2028, les syndicats multiplient les grèves pour obtenir des garanties face à l'automatisation.

Une grève historique autour des robots humanoïdes

Alors que Hyundai s'apprête à déployer dans ses usines les robots humanoïdes Atlas conçus par sa filiale Boston Dynamics, un conflit social inédit prend forme en Corée du Sud. Derrière des revendications salariales classiques, le principal syndicat du constructeur cherche surtout à obtenir des garanties face à l'arrivée imminente des robots humanoïdes dans les usines du groupe.

Contactés par Cryptoast, Boston Dynamics et Hyundai n'avaient pas donné suite au moment de rédiger ces lignes.

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Le syndicat de Hyundai Motor a annoncé une nouvelle série de grèves partielles de quatre heures par jour, prévues du 29 au 31 juillet. Cette décision intervient après l'échec de quinze séances de négociation salariale engagées depuis le 8 juillet. Deux premières vagues de débrayages avaient déjà perturbé, à la mi-juillet, l'immense complexe industriel d'Ulsan, considéré comme la plus grande usine automobile du monde.

Officiellement, les discussions achoppent sur trois revendications : la réintégration de salariés licenciés pour activités syndicales, un accord sur le report de l'âge de départ à la retraite et une augmentation de 50 % des primes versées aux employés. La direction refuse ces demandes. Le co-PDG Choi Young-il estime qu'un compromis obtenu sous la pression des grèves créerait un « précédent dommageable » pour l'entreprise.

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Les robots Atlas cristallisent les inquiétudes

Si les revendications affichées concernent les rémunérations et les conditions de travail, le véritable sujet semble être ailleurs. Selon le Wall Street Journal, le syndicat tente d'obtenir des protections inédites contre les conséquences de l'automatisation et de l'intelligence artificielle sur l'emploi.

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La tension est montée d'un cran depuis que Hyundai a présenté, lors du CES de Las Vegas en janvier, la version de production d'Atlas, le robot humanoïde développé par Boston Dynamics, société détenue à 100 % par le groupe coréen.

Dans une lettre adressée à la direction et relayée par Reuters, le syndicat a ainsi fixé une ligne rouge :

Sans accord entre le syndicat et la direction, pas un seul robot utilisant une nouvelle technologie ne sera autorisé à entrer sur le lieu de travail. Le syndicat de Hyundai Motor.

Hyundai assure pourtant que les robots humanoïdes ne font pas partie des négociations salariales en cours. Le constructeur précise que le premier déploiement d'Atlas est prévu uniquement dans son usine Metaplant America, en Géorgie, à partir de 2028. Les robots y seront chargés de tâches logistiques, notamment la préparation et le transport de pièces.

Hyundai prépare la production industrielle de robots

Les ambitions du groupe dépassent largement ce premier test. Hyundai prévoit de commercialiser Atlas à partir de 2028 et construit actuellement une filière industrielle complète autour de ses robots humanoïdes.

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L'objectif affiché est de produire jusqu'à 30 000 robots par an dans une usine nord-américaine dédiée, avant d'en déployer environ 25 000 dans les sites de production Hyundai et Kia.

You can’t lift a fridge with just your hands. Your whole body needs to conform to its shape, and bear the load between your arms and torso. Here, @BostonDynamics' Atlas uses proprioception to manage the whole-body interaction and adapt to a shifting 100+ lb load. Enabling this… pic.twitter.com/UAzWxx05st — Alberto Rodriguez (@_albertorod_) May 18, 2026

Cette stratégie mobilise déjà l'ensemble du groupe. Hyundai Mobis commencera dès novembre 2026 à livrer les premiers prototypes d'actionneurs, ces composants essentiels qui représentent près de 60 % du coût matériel d'un robot humanoïde. Une nouvelle usine américaine, capable de fabriquer 350 000 actionneurs par an, doit entrer en service en 2028 afin d'accompagner la montée en puissance de la production.

Un conflit observé bien au-delà de la Corée

Les tensions dépassent désormais les frontières sud-coréennes. Aux États-Unis, où Hyundai prévoit d'introduire Atlas dans son usine de Géorgie, les salariés ne sont pas syndiqués. Le syndicat américain UAW cherche toutefois à s'implanter sur le site.

Son président, Shawn Fain, a déjà mis en garde contre « la menace de la robotique humanoïde et de l'automatisation de masse », estimant que ces technologies risquent de bouleverser durablement l'emploi industriel.

L'issue de ce bras de fer pourrait définir les premières règles de coexistence entre travailleurs humains et robots humanoïdes dans l'industrie automobile.

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Sources : Korea Herald, Ars Technica, BusinessKorea, Hyundai Motor Group Newsroom

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