Est-il possible d'acheter l'action Unitree, le leader de la robotique humanoïde ?

Unitree, le champion chinois de la robotique célèbre pour ses robots-chiens et ses humanoïdes s'apprête à entrer en Bourse. Le régulateur chinois a validé son IPO début juillet 2026, ouvrant la voie à une cotation attendue dès la fin du mois. Mais une question se pose immédiatement pour un particulier en France : est-il réellement possible d'acheter l'action Unitree ?

La réponse directe : pas à l'IPO, mais peut-être juste après

Unitree Robotics va bien être cotée en Bourse en 2026, mais dès l'introduction, un investisseur particulier français ne pourra pas acheter l'action en direct.

La raison est purement technique : Unitree s'introduit sur le STAR Market de la Bourse de Shanghai, un marché d'« actions A » chinoises dont l'accès est, à ce jour, fermé aux particuliers étrangers.

Les seules portes d'entrée vers ce marché (le programme Stock Connect et les licences QFII/RQFII) sont réservées aux investisseurs institutionnels professionnels.

La situation pourrait toutefois évoluer après l'IPO. Si Unitree ouvre à terme une voie d'accès pour les investisseurs étrangers (typiquement via une double cotation à Hong Kong (« action H »), alors son action deviendrait accessible sur les courtiers classiques.

Trade Republic, qui élargit régulièrement son univers d'actions internationales, fait partie des candidats les mieux placés pour proposer rapidement Unitree ou une alternative permettant de s'y exposer.

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Qu'est-ce qu'Unitree ?

Unitree Robotics est une entreprise chinoise de robotique fondée en 2016 à Hangzhou par l'ingénieur Wang Xingxing, qui en conserve le contrôle avec près de 69 % des droits de vote.

L'entreprise s'est d'abord fait connaître avec ses robots quadrupèdes, les fameux « robots-chiens », commercialisés à des prix nettement inférieurs à ceux de ses concurrents occidentaux. Elle a ensuite étendu son offre aux robots humanoïdes avec des modèles comme le G1, le H1 et le R1, devenus des habitués des démonstrations médiatiques et des vidéos virales.

Ce positionnement fait aujourd'hui d'Unitree l'un des rares acteurs à réunir 3 éléments rares dans la robotique : une croissance très rapide, une rentabilité réelle et une maîtrise de sa chaîne d'approvisionnement. Depuis 2022, l'entreprise revendique la livraison de plus de 30 000 robots quadrupèdes et de plus de 5 500 robots humanoïdes rien qu'en 2025.

Quelques robots d'Unitree proposés à la vente

L'IPO d'Unitree : ce qu'il faut savoir

Après un dossier accepté par la Bourse de Shanghai le 20 mars 2026, l'entreprise a franchi la dernière étape réglementaire le 3 juillet 2026 avec l'approbation de son enregistrement par le régulateur chinois, la CSRC. Une cotation effective est désormais attendue dès la fin du mois de juillet 2026.

Élément Détail Place de cotation STAR Market (Bourse de Shanghai) Montant levé visé Environ 4,2 milliards de yuans (≈ 619 M$) Valorisation visée Environ 42 milliards de yuans (≈ 6,2 milliards $) Actions émises Au moins 40,45 millions de titres (≥ 10 % du capital) Approbation CSRC 3 juillet 2026 Cotation attendue Dès fin juillet 2026 (date exacte à confirmer)

Si l'action Unitree elle-même est inaccessible, il reste plusieurs façons de s'exposer à la même dynamique : la montée en puissance de la robotique humanoïde.

Miser sur une entreprise comparable : UBTech

L'entreprise cotée la plus proche d'Unitree est UBTech Robotics, un autre fabricant chinois d'humanoïdes, mais coté à la Bourse de Hong Kong. Contrairement aux actions A du STAR Market, une action hongkongaise est directement accessible à un particulier français, via un courtier donnant accès au marché de Hong Kong.

Attention toutefois : UBTech n'est pas Unitree. L'entreprise affiche un chiffre d'affaires comparable mais reste déficitaire, là où Unitree est rentable. Il s'agit d'un pair sectoriel, pas d'un substitut parfait.

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Quels ETF pour s'exposer à la robotique ?

Pour s'exposer au secteur de la robotique sans le risque d'une sélection individuelle, deux ETF dominent le marché à l'heure actuelle 👇

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (code ISIN : IE00BYZK4552) : ce fonds de BlackRock est le pilier du secteur. Avec plus de 130 positions, il offre une exposition mondiale et inclut des leaders comme Advantest ou Nvidia. Il est considéré par beaucoup comme l'ETF par défaut pour s'exposer à la robotique sur le long terme ;

(code ISIN : IE00BYZK4552) : ce fonds de BlackRock est le pilier du secteur. Avec plus de 130 positions, il offre une exposition mondiale et inclut des leaders comme Advantest ou Nvidia. Il est considéré par beaucoup comme l'ETF par défaut pour s'exposer à la robotique sur le long terme ; ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (code ISIN : US00214Q2030) : géré par Ark Invest, l'ETF ARKQ est plus concentré et plus spéculatif. Il inclut une part importante de technologies de rupture comme les drones, l'impression 3D et les robots humanoïdes. C'est le choix de ceux qui visent une surperformance agressive.

Bonne nouvelle : ces deux ETF sont accessibles sur eToro, y compris l'ARKQ, un fonds coté aux États-Unis que la plupart des courtiers européens ne proposent pas à leurs clients particuliers.

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Conclusion sur l'investissement dans Unitree

Unitree est l'une des IPO les plus attendues de la robotique humanoïde, mais elle restera pendant un temps inaccessible pour les investisseurs particuliers français. Sa cotation sur le STAR Market de Shanghai la place hors de portée des comptes-titres classiques, et cet obstacle ne devrait pas se lever à court terme.

Cette situation n'est toutefois pas figée. La demande des investisseurs internationaux pour un pure-player rentable de la robotique humanoïde s'annonce forte et plusieurs ponts pourraient à terme ouvrir l'accès au titre : une éventuelle double cotation à Hong Kong, une inclusion progressive dans les indices donnant droit au Stock Connect, ou simplement le référencement d'Unitree par les courtiers grand public dès qu'une voie d'accès réglementaire se présente.

Pour ceux qui veulent tout de même s'exposer à la vague de la robotique humanoïde sans attendre, deux voies existent : UBTech, accessible en direct sur Trade Republic, et les ETF robotiques (iShares Automation & Robotics et ARKQ), plus diversifiés et accessibles sur eToro.

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