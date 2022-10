Huobi : Le fondateur de l'exchange revend finalement ses parts à une société d'acquisition chinoise

Leon Li, le fondateur de l'exchange Huobi, vendra finalement ses parts d'entreprise à About Capital, une société d'investissement hongkongaise. Selon le communiqué, l'exchange en difficulté devrait bénéficier d'un apport de capital conséquent afin de continuer son expansion à l'international et de revenir sur le devant de la scène.

Huobi change d'actionnaire majoritaire

Nous rapportions au début du mois d'août que Leon Li, le fondateur de l'exchange Huobi, était en pourparlers avec différents investisseurs afin de revendre sa participation dans l'entreprise, soit 60 % des parts totales de cette dernière.

Dès lors, des bruits de couloir avaient commencé à circuler, évoquant une éventuelle acquisition par Sam-Bankman-Fried, le PDG de FTX, ou encore par Justin Sun, le fondateur de Tron (TRX).

Cependant, nous apprenons via un communiqué officiel publié le 8 octobre que c'est finalement About Capital, une société couteau suisse qui opère notamment dans les fusions et acquisitions ainsi que dans l'investissement, qui a acquis les parts de Leon Li.

Le communiqué précise que cette acquisition ne devrait rien changer à la gestion commerciale de l'exchange et qu'elle n'aura aucun impact sur les équipes collaborant actuellement sur le projet. Toutefois, About Capital devrait faire souffler un vent nouveau sur Huobi :

« [Huobi] adoptera une série de nouvelles initiatives internationales de promotion de la marque et d'expansion des affaires, y compris un conseil consultatif stratégique mondial dirigé par des personnalités de premier plan de l'industrie, l'injection de capitaux suffisants dans la marge et le fonds de provision des risques , ainsi que des mesures pour renforcer encore la compétitivité. »

La société d'investissement assure qu'une fois ces solutions mises en place, « Huobi Global sera bien placé pour fournir des services de négociation et d'investissement de premier ordre aux investisseurs internationaux ».

Des changements qui s'avèrent nécessaires

Huobi, qui disposait pourtant d'une place de choix dans l'écosystème des plateformes d'échange de cryptomonnaies, s'est retrouvé confronté à de nombreuses difficultés, notamment d'ordre juridique. À ce titre, en 2019 déjà, sa filiale américaine Huobi US avait dû mettre fin à ses activités pour des raisons de réglementation géographique.

L'entreprise navigue en eaux troubles et subit des difficultés importantes notamment depuis son retrait du marché chinois en 2021, qui avait conduit à une baisse substantielle de ses revenus, au point de l'amener à devoir licencier une partie de son personnel.

Depuis, l'entreprise s'est implantée à l'international pour capturer d'autres parts de marché, notamment à Dubaï, en Nouvelle-Zélande, en Turquie ou encore au Brésil. Selon Leon Li, l'acquisition d'About Capital devrait permettre à Huobi de se développer pleinement dans cette optique :

« Suite à la sortie d'Huobi du marché continental chinois en 2021, nous avons accéléré notre poussée de mondialisation dans un environnement de marché difficile, ce qui ajoute à l'élan pour Huobi de rechercher une nouvelle structure d'actionnariat avec une vision globale et des ressources internationales. Nous pensons que l'acquisition réussie par le véhicule About Capital contribuera à l'expansion mondiale de Huobi sur ces deux aspects. »

Huobi devrait donc être entre de bonnes mains, About Capital étant, selon le communiqué, l'une des sociétés d'investissement les plus performantes sur le marché asiatique.

Source : Communiqué de presse

