Halving Bitcoin (BTC) : la date pourrait ne pas être idéale, selon Coinbase

Un rapport de Coinbase, publié ce week-end, note le ralentissement qui a lieu sur les marchés ces dernières semaines. Le prochain rendez-vous notable est bien sûr le halving du Bitcoin. Ayant lieu tous les 4 ans environ, il réduit les récompenses de mining que touchent les mineurs – il s’agit d’un mécanisme anti-inflation.

👉 Pour en apprendre plus – Qu’est-ce que le halving du Bitcoin (BTC) et quels sont ses effets ?

Historiquement, le halving du Bitcoin a été suivi par une hausse du cours du BTC. C’est pourquoi ce rendez-vous régulier est tant attendu par la communauté

Les effets du halving sur le cours du BTC depuis sa création

Mais cette fois, le halving pourrait tomber dans un creux, selon un rapport de Coinbase. Les analystes de la plateforme d’échange rappellent en effet qu’historiquement, la période de juin à septembre est calme pour la plus grande cryptomonnaie :

« Le halving du BTC, qui doit avoir lieu le 20 ou 21 avril, pourrait être un catalyseur pour des prix plus élevés, mais il devra compenser ce qui est typiquement une période plus creuse pour les marchés des cryptomonnaies et autres actifs risqués. »