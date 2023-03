Halborn découvre une faille exposant plus de 280 blockchains à une attaque des 51 %

Dans le cadre d’un audit de sécurité mené en initialement en mars 2022 par Halborn sur le code open source de Dogecoin (DOGE), la société a découvert plusieurs vulnérabilités communes à d’autres réseaux. Et pour cause, il a été déterminé après des recherches approfondies que plus de 280 blockchains étaient concernées, et que pour l’une des plus critiques de ses failles, son exploitation pourrait en théorie faciliter une attaque des 51 %.

Une telle attaque permettrait, si elle venait à réussir, de prendre le contrôle du réseau ciblé. Cette faille, baptisée RAB13, donnerait la possibilité d’envoyer des messages malveillants aux nœuds d’un réseau, ce qui les mettrait à l’arrêt. L’attaque est alors facilitée du fait qu’il deviendrait plus aisé de contrôler 51 % dudit réseau, comme l’explique Halborn dans un thread Twitter :

7/ 👉 Secondly, attackers can execute code through the public interface (RPC) as a normal node user. Since a valid credential is required to carry out the attack, the likelihood of this exploit is lower.

