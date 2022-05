Analyse technique du Bitcoin (BTC)

Commençons notre point de marché par une analyse du cours du Bitcoin (BTC) sur la vue mensuelle. Cette dernière permet de comprendre la situation macro qui se joue pour cet actif.

D’ici 15 jours, cette dernière devrait se fermer et il est facile d’identifier le niveau à tenir. Une clôture sous les 35 000$ serait signe d’une phase de retracement beaucoup plus importante pour le prix.

En effet, les prochaines zones de prix macro se trouvent entre 20 000 – 9 000$. Ces zones correspondent au niveau de l’ancien ATH d’une part, et de l’impulsion du mouvement haussier d’autre part.

Figure 1 : analyse du Bitcoin (BTC) en 1M

Zoomons maintenant sur la vue hebdomadaire pour préciser cela. Ce qui apparaît très nettement désormais c’est la formation d’un range entre 31 200 – 61 800$. Dans cette zone, le prix évolue de manières erratiques entre les deux bornes. Reprenons ce range dans son contexte, à savoir, après une phase haussière importante.

Il est encore trop tôt pour dire si nous sommes dans une phase de réaccumulation ou une phase de distribution, les deux issues étant différentes.

Figure 2 : analyse du Bitcoin (BTC) en 1W

Ce range se précise sur la vue journalière, et nous pouvons noter deux choses :

Le prix a perdu son dernier creux à 37 250$, confirmant ainsi sa tendance baissière,

Pour que le prix reprenne le chemin de la hausse, il devra franchir les 47 000$.

Actuellement, le prix reste bien baissier impliquant que toute hausse cette semaine s’apparentera à un retracement du mouvement baissier.

Figure 3 : analyse du Bitcoin (BTC) en 3D

La vue 4h nous donnera le même type d’informations avec des niveaux locaux qui nous signaleraient la potentielle phase de retracement.

Une reprise des 31 600$, nous permettrait de retracer vers le niveau des 37 300 – 40 000$.

Figure 4 : analyse du Bitcoin (BTC) en 4h

Analyse technique de l’Ether (ETH)

Notre prochaine analyse se portera sur le cours de l’Ether (ETH). Comme pour le Bitcoin, le prix sur la vue mensuelle suit la même structure.

Le dernier creux à 2 250$ nous montre la dernière zone qui permet au prix de conserver sa structure haussière micro. En cas de clôture sous ce niveau, c’est un scénario de retracement plus important qui interviendra. La première zone d’achat se situe vers les 1 110$ tandis que la dernière se trouve à 225$.

Figure 5 : analyse de l’Ether (ETH) en 1M

Sur la vue hebdomadaire, le prix forme également un range qui prend place entre 2 000$ et 4 000$. Une clôture sous les 2 000$ sera un premier signal baissier qui enclenchera le scénario de chute plus importante.

En attendant, ce point technique devrait permettre de voir des rebonds même court terme. Il faudra rester attentif à la clôture et aux informations que l’unité journalière pourra nous donner.

Figure 6 : analyse de l’Ether (ETH) en 1W

Là encore, cette unité de temps nous permet de dégager 2 zones importantes :

Le prix a perdu son dernier creux à 2 490$, confirmant ainsi sa poursuite baissière

Pour que le prix touche la borne haute du range, ce dernier devra clôturer au-dessus de 3 500$.

Figure 7 : analyse de l’Ether (ETH) en 3D

En cas de rebond, le prix sera sur une phase de retracement. Sur la vue 4h, nous pouvons noter la zone des 2 400$ qui permettra de retracer jusqu’au 2 700 – 2 900$ dans un premier temps. Tant que cette zone n’est pas franchie, le prix pourra continuer à chuter vers de nouveaux supports.

Figure 8 : analyse de l’Ether (ETH) en 4h

Conclusion

Les cours du Bitcoin (BTC) et de l’Ether (ETH) se trouvent actuellement sur leurs bornes basses et dernière zone de défense. En cas de passage à la baisse, le scénario de retracement plus profond prend place, avec des objectifs minimums à 20 000$ pour Bitcoin et 1 100$ pour l’Ether.

Le prix pourrait rebondir dans la semaine dans la zone actuelle, mais nous ne pourrons pas considérer cela comme une hausse structurelle. Il faut d’abord dépasser les derniers sommets afin de changer la structure baissière actuelle. Tout rebond devra donc être considéré comme un simple retracement, et la prise de profit rapide est donc privilégiée.

Limiter l’exposition en attendant le retour des mouvements de tendance semble alors obligatoire pour les acteurs moins expérimentés.

C’était cryptOdin pour vous servir.

Sources graphiques : TradingView

